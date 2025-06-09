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В Совфеде предложили не продлевать лицензию на продажу алкоголя

В Совфеде предложили не продлевать лицензию на продажу алкоголя - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили не продлевать лицензию на продажу алкоголя

Сенатор Артём Шейкин разработал законопроект, которым предлагается не продлевать автоматически лицензию на продажу алкоголя в случае появления рядом с местом... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T07:21+0300

2025-06-09T07:21+0300

2025-06-09T07:21+0300

бизнес

общество

россия

амурская область

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин разработал законопроект, которым предлагается не продлевать автоматически лицензию на продажу алкоголя в случае появления рядом с местом продажи объекта, вблизи которого продажа спиртной продукции запрещена, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Рассматриваемый законопроект предлагает новый подход, предусматривающий прекращение практики автоматического продления лицензии на следующие пять лет в случае, если объект торговли алкогольной продукцией утратил соответствие установленным требованиям и оказался в запретной зоне. Право торговать алкогольной продукцией будет лишь до окончания текущего срока, после чего продление невозможно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении агентства). В документе отмечается, что в настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, военным объектам, а также к вокзалам и аэропортам. Сенатор также напомнил, что если место продажи алкоголя перестает отвечать данным требованиям в течение срока действия лицензии, то лицензия все равно будет действовать до конца срока с возможностью продления максимум на пять лет. "Такой порядок означает, что общая продолжительность легального существования объекта торговли алкогольной продукцией в рамках неприменяемых ограничений может достигать десять лет - первоначальные пять лет и продление еще на пять лет", - констатировал Шейкин. В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что существующая на данный момент ситуация "создает неблагоприятные условия для здоровья граждан, особенно молодежи". Он также добавил, что инициатива разработана совместно с правительством Амурской области, которую он представляет в верхней палате российского парламента. "Исходя из современных представлений о защите публичных интересов, десятилетний срок представляется недопустимо длительным периодом, необходимым для адаптации, что вызывает необходимость пересмотра существующего подхода", - констатировал политик.

амурская область

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бизнес, общество , россия, амурская область