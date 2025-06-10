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В Госдуму внесли проект об акцизах на любые бестабачные смеси

В Госдуму внесли проект об акцизах на любые бестабачные смеси - 10.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об акцизах на любые бестабачные смеси

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий обложение акцизом любых бестабачных смесей для нагревания, независимо от наличия в них никотина,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T19:28+0300

2025-06-10T19:28+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий обложение акцизом любых бестабачных смесей для нагревания, независимо от наличия в них никотина, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ относит к подакцизным товарам любые бестабачные смеси для нагревания, независимо от того, содержится ли в них никотин. Соответствующие изменения предлагается внести в Налоговый кодекс. "Данная мера, предусматривая включение акциза в цену любой бестабачной смеси, будет способствовать как снижению экономической возможности приобретения нежелательной продукции, так и увеличению федеральных доходов", - сказано в пояснительной записке. Также это позволит пресечь недобросовестные практики отдельных производителей, которые добавляют в бестабачные смеси для нагревания скрытый никотин и используют в описании состава формулировку "может содержать никотин", тем самым уклоняясь от уплаты акциза, рассчитывают разработчики. В пояснительной записке со ссылкой на расчеты Минфина РФ указано, что введенный с 1 марта текущего года акциз на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси увеличит в 2025-2027 годах общую сумму бюджетных поступлений на 156 миллиардов рублей, в том числе в 2025 году - на 50 миллиардов рублей. "Распространение акциза на все бестабачные смеси, в том числе безникотиновые, произведет еще более ощутимый финансовый эффект, так как доля такой продукции на рынке бестабачных смесей, по экспертным оценкам, достигает 40%", - отмечается в записке. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, обращая внимание, что в нем не конкретизировано понятие "бестабачной смеси для нагревания", которая будет попадать под акциз. В результате в эту категорию "могут попасть любые виды смесей, которые не содержат табак и никотин и могут употребляться человеком в качестве пищевой продукции (в том числе чай черный, чай зеленый)", указывает кабмин в своем заключении. В связи с этим, по мнению правительства, требуется дополнительное обоснование предлагаемого установления единой ставки акциза для любых бестабачных смесей для нагревания, независимо от наличия в них никотина.

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россия, общество , рф, москва, госдума