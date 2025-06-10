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МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска - 10.06.2025, ПРАЙМ
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МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска - 10.06.2025, ПРАЙМ
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска
Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:15+0300
2025-06-10T11:15+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Парадоксально, что государства, которые очень долгое время были в одном лагере с нами, балтийские страны были в составе СССР, Польша была одним из серьезных столпов нашего Варшавского договора, ...превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском Союзе. Все антироссийские, антибелорусские, наиболее яркие, наиболее изощренные санкции, ограничения или политические высказывания, они все оттуда", - сказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, польша, белоруссия, москва, ес
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, ЕС
11:15 10.06.2025
 
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска

Рыженков: Польша и страны Балтии стали самыми ярыми критиками Москвы и Минска

© AFP / Victor DrachevБелорусский флаг в центре Минска
Белорусский флаг в центре Минска - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© AFP / Victor Drachev
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Парадоксально, что государства, которые очень долгое время были в одном лагере с нами, балтийские страны были в составе СССР, Польша была одним из серьезных столпов нашего Варшавского договора, ...превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском Союзе. Все антироссийские, антибелорусские, наиболее яркие, наиболее изощренные санкции, ограничения или политические высказывания, они все оттуда", - сказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Россия 24".
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