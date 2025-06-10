https://1prime.ru/20250610/belorussiya-858361547.html

МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска

МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска - 10.06.2025, ПРАЙМ

МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска

Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:15+0300

2025-06-10T11:15+0300

2025-06-10T11:15+0300

политика

россия

польша

белоруссия

москва

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76027/60/760276074_89:0:3410:1868_1920x0_80_0_0_fbcf9fdb6a543e60b1b4158aa333b012.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Парадоксально, что государства, которые очень долгое время были в одном лагере с нами, балтийские страны были в составе СССР, Польша была одним из серьезных столпов нашего Варшавского договора, ...превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском Союзе. Все антироссийские, антибелорусские, наиболее яркие, наиболее изощренные санкции, ограничения или политические высказывания, они все оттуда", - сказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20250529/oreshnik-858020687.html

польша

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, белоруссия, москва, ес