https://1prime.ru/20250610/belorussiya-858361547.html
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска - 10.06.2025, ПРАЙМ
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска
Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:15+0300
2025-06-10T11:15+0300
2025-06-10T11:15+0300
политика
россия
польша
белоруссия
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/60/760276074_89:0:3410:1868_1920x0_80_0_0_fbcf9fdb6a543e60b1b4158aa333b012.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Парадоксально, что государства, которые очень долгое время были в одном лагере с нами, балтийские страны были в составе СССР, Польша была одним из серьезных столпов нашего Варшавского договора, ...превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском Союзе. Все антироссийские, антибелорусские, наиболее яркие, наиболее изощренные санкции, ограничения или политические высказывания, они все оттуда", - сказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20250529/oreshnik-858020687.html
польша
белоруссия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/60/760276074_504:0:2995:1868_1920x0_80_0_0_a76e409700dfc419ce8fa68defb86346.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, белоруссия, москва, ес
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, ЕС
МИД Белоруссии назвал самых ярых критиков Москвы и Минска
Рыженков: Польша и страны Балтии стали самыми ярыми критиками Москвы и Минска
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польша и страны Балтии превратились в самых ярых антироссийских и антибелорусских критиков в ЕС, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Парадоксально, что государства, которые очень долгое время были в одном лагере с нами, балтийские страны были в составе СССР, Польша была одним из серьезных столпов нашего Варшавского договора, ...превратились в самых ярых антирусских, антибелорусских критиков в Европейском Союзе. Все антироссийские, антибелорусские, наиболее яркие, наиболее изощренные санкции, ограничения или политические высказывания, они все оттуда", - сказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью телеканалу "Россия 24".
"Вызвали тревогу". На Западе оценили совместный шаг России и Белоруссии