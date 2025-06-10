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Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ
Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ
Общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в России составит 76 миллиардов рублей, они появятся по всей России: от Ленинградской области до Сахалина,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:59+0300
2025-06-10T13:59+0300
2025-06-10T13:59+0300
туризм
россия
дмитрий чернышенко
инвестиции
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в России составит 76 миллиардов рублей, они появятся по всей России: от Ленинградской области до Сахалина, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Правительство запустило программы поддержки развития крупных горнолыжных курортов. Сейчас поддерживается создание 17 новых курортов от Ленинградской области до Сахалина с общим объемом инвестиций 76 миллиардов рублей", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата. Помимо этого, в аппарате вице-премьера отметили, что в программе строительства модульных средств размещения уже введено 13 тысяч номеров. "С учетом востребованности программы правительство приняло решение продлить срок действия, был проведен отбор проектов на ближайшие три года", - говорится в сообщении. По предварительным итогам отбора, около 11 тысяч новых номеров в модульных отелях появятся в 55 регионах страны. "Без инвестиций в отрасль не было бы такого стремительного роста индустрии. Важно поддерживать позитивный тренд и желание бизнеса вкладываться во внутренний туризм. Один из самых эффективных механизмов нацпроекта – программа льготного кредитования. 367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тысяч создаются по этой программе. Стоимость проектов – почти 2 триллиона рублей", – говорится в сообщении со ссылкой на Чернышенко.
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туризм, россия, дмитрий чернышенко, инвестиции
Туризм, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, инвестиции
Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ
Чернышенко: объем инвестиций в 17 новых горных курортов России составит 76 млрд рублей
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в России составит 76 миллиардов рублей, они появятся по всей России: от Ленинградской области до Сахалина, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Правительство запустило программы поддержки развития крупных горнолыжных курортов. Сейчас поддерживается создание 17 новых курортов от Ленинградской области до Сахалина с общим объемом инвестиций 76 миллиардов рублей", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата.
Помимо этого, в аппарате вице-премьера отметили, что в программе строительства модульных средств размещения уже введено 13 тысяч номеров. "С учетом востребованности программы правительство приняло решение продлить срок действия, был проведен отбор проектов на ближайшие три года", - говорится в сообщении. По предварительным итогам отбора, около 11 тысяч новых номеров в модульных отелях появятся в 55 регионах страны.
"Без инвестиций в отрасль не было бы такого стремительного роста индустрии. Важно поддерживать позитивный тренд и желание бизнеса вкладываться во внутренний туризм. Один из самых эффективных механизмов нацпроекта – программа льготного кредитования. 367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тысяч создаются по этой программе. Стоимость проектов – почти 2 триллиона рублей", – говорится в сообщении со ссылкой на Чернышенко.
Чернышенко поручил сформировать перечень приоритетных профессий