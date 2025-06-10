https://1prime.ru/20250610/investitsii-858368743.html

Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ

Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ

Чернышенко назвал общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в РФ

Общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в России составит 76 миллиардов рублей, они появятся по всей России: от Ленинградской области до Сахалина,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:59+0300

2025-06-10T13:59+0300

2025-06-10T13:59+0300

туризм

россия

дмитрий чернышенко

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/33/842523359_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_bd3d1f76332ff757a9fadc18e90db783.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в 17 новых горных курортов в России составит 76 миллиардов рублей, они появятся по всей России: от Ленинградской области до Сахалина, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Правительство запустило программы поддержки развития крупных горнолыжных курортов. Сейчас поддерживается создание 17 новых курортов от Ленинградской области до Сахалина с общим объемом инвестиций 76 миллиардов рублей", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата. Помимо этого, в аппарате вице-премьера отметили, что в программе строительства модульных средств размещения уже введено 13 тысяч номеров. "С учетом востребованности программы правительство приняло решение продлить срок действия, был проведен отбор проектов на ближайшие три года", - говорится в сообщении. По предварительным итогам отбора, около 11 тысяч новых номеров в модульных отелях появятся в 55 регионах страны. "Без инвестиций в отрасль не было бы такого стремительного роста индустрии. Важно поддерживать позитивный тренд и желание бизнеса вкладываться во внутренний туризм. Один из самых эффективных механизмов нацпроекта – программа льготного кредитования. 367 гостиниц с общим номерным фондом 78 тысяч создаются по этой программе. Стоимость проектов – почти 2 триллиона рублей", – говорится в сообщении со ссылкой на Чернышенко.

https://1prime.ru/20250424/professii-856989306.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, дмитрий чернышенко, инвестиции