https://1prime.ru/20250610/rossiya-858365540.html

Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле

Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле - 10.06.2025, ПРАЙМ

Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле

Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:42+0300

2025-06-10T12:42+0300

2025-06-10T12:45+0300

россия

общество

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050. Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. "Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.Он также заметил, что приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой.

https://1prime.ru/20250609/mask-858333319.html

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россия, общество , москва, дмитрий песков, владимир путин