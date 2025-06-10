https://1prime.ru/20250610/rossiya-858365540.html
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле
Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:42+0300
2025-06-10T12:42+0300
2025-06-10T12:45+0300
россия
общество
москва
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83163/14/831631476_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_4b0755eae72d7c3d6a1fa04981d7f89a.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050. Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. "Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.Он также заметил, что приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой.
https://1prime.ru/20250609/mask-858333319.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83163/14/831631476_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c58b3b114072f8707b55ad606212ff14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле
Песков: РФ открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть страну
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050.
Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
"Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.
Он также заметил, что приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой.
Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира