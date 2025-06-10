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Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле
Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:42+0300
2025-06-10T12:45+0300
россия
общество
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050. Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. "Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.Он также заметил, что приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой.
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россия, общество , москва, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:42 10.06.2025 (обновлено: 12:45 10.06.2025)
 
Россия открыта для граждан других стран, заявили в Кремле

Песков: РФ открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть страну

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия открыта для граждан других стран, это лучший способ увидеть РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на Форуме будущего 2050.
Ранее бизнесмен, выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
"Россия в целом открыта для граждан других стран и мы считаем, что самый лучший способ понять и увидеть Россию", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца бизнесмена в Москву для выступления на форуме.
Он также заметил, что приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой.
Вид на Красную Площадь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Отец Маска назвал Москву лучшей столицей мира
Вчера, 14:01
 
РОССИЯОбществоМОСКВАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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