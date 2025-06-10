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Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных компаний РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных компаний РФ
Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных компаний РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных компаний РФ
Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:11+0300
2025-06-10T15:11+0300
россия
промышленность
антон силуанов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Работает. Уже рассмотрела несколько предприятий, по ряду предприятий принято решение, но по ряду предприятий необходимо более детально разобраться, взяли время на то, чтобы проанализировать более детально ситуацию и подготовить более взвешенные решения", - ответил министр на вопрос РИА Новости, подготовила ли подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ конкретные решения. "Есть решения по поддержке конкретные, по отсрочке по налогам, это системное решение, но были еще решения индивидуальные. Были предложения по договоренности с банками по отсрочкам по кредитам, поскольку такие решения принимаются комплексно - и банки, и государство, и сами компании тоже принимают на себя обязательства по сокращению издержек, по оптимизации своих расходов. Мы со всех сторон решаем проблему и предприятий, и государства, и банков, только в комплексе можно получить эффект и результат", - добавил Силуанов. Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
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россия, промышленность, антон силуанов
РОССИЯ, Промышленность, Антон Силуанов
15:11 10.06.2025
 
Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных компаний РФ

Силуанов: подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новая подкомиссия приняла решения по поддержке ряда угольных предприятий в России, но еще по некоторым нужно время для более детального анализа и взвешенного решения, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Работает. Уже рассмотрела несколько предприятий, по ряду предприятий принято решение, но по ряду предприятий необходимо более детально разобраться, взяли время на то, чтобы проанализировать более детально ситуацию и подготовить более взвешенные решения", - ответил министр на вопрос РИА Новости, подготовила ли подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ конкретные решения.
"Есть решения по поддержке конкретные, по отсрочке по налогам, это системное решение, но были еще решения индивидуальные. Были предложения по договоренности с банками по отсрочкам по кредитам, поскольку такие решения принимаются комплексно - и банки, и государство, и сами компании тоже принимают на себя обязательства по сокращению издержек, по оптимизации своих расходов. Мы со всех сторон решаем проблему и предприятий, и государства, и банков, только в комплексе можно получить эффект и результат", - добавил Силуанов.
Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
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