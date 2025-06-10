https://1prime.ru/20250610/sokraschenie-858382796.html

США урежут финансирование закупок вооружений для Украины

США урежут финансирование закупок вооружений для Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ

США урежут финансирование закупок вооружений для Украины

США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T18:46+0300

2025-06-10T18:46+0300

2025-06-10T19:20+0300

политика

газ

сша

украина

вашингтон

пит хегсет

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76013/95/760139511_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_7434041ecdb58f77c93baf32a99b2d1f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет. "В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году. Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.

https://1prime.ru/20250609/smi-858346043.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, украина, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп