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США урежут финансирование закупок вооружений для Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ
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США урежут финансирование закупок вооружений для Украины
США урежут финансирование закупок вооружений для Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ
США урежут финансирование закупок вооружений для Украины
США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T18:46+0300
2025-06-10T19:20+0300
политика
газ
сша
украина
вашингтон
пит хегсет
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет. "В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году. Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.
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газ, сша, украина, вашингтон, пит хегсет, дональд трамп
Политика, Газ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Пит Хегсет, Дональд Трамп
18:46 10.06.2025 (обновлено: 19:20 10.06.2025)
 
США урежут финансирование закупок вооружений для Украины

Хегсет: США урежут средства на закупку оружия для Украины в 2026 финансовом году

© Фото : CC BY 2.0/dbking Пентагон
Пентагон - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© Фото : CC BY 2.0/dbking
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ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, заявил во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет.
"В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт", - сообщил он на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей на вопрос о том, каким будет бюджет Пентагона на закупку новых вооружений для поставки Киеву в 2026-м финансовом году.
Хегсет добавил, что согласно позиции администрации президента США Дональда Трампа мирное урегулирование конфликта на Украине путем переговоров отвечает интересам обеих сторон конфликта и интересам США.
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ПолитикаГазСШАУКРАИНАВАШИНГТОНПит ХегсетДональд Трамп
 
 
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