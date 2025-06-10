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Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне - 10.06.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара на судне во Владивостоке, где погиб один человек, сообщает Восточное... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:12+0300
2025-06-10T07:12+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара на судне во Владивостоке, где погиб один человек, сообщает Восточное МСУТ СК России. Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасены 24 человека, один человек погиб. Пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано. "Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, сегодня утром на промысловой палубе рыболовного судна, ошвартованного к причалу СРЗ "Дальзавод" в городе Владивосток, произошло возгорание", - говорится в сообщении. Причины и источник возгорания устанавливаются. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер". Прокуроры проверят соблюдение требования законодательства о безопасности мореплавания.
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бизнес, общество , владивосток, рф, ск рф, мчс
Бизнес, Общество , Экономика, Владивосток, РФ, СК РФ, МЧС
07:12 10.06.2025
 
Во Владивостоке возбудили дело после пожара на судне

СК возбудил дело после пожара на судне во Владивостоке, где погиб человек

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара на судне во Владивостоке, где погиб один человек, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Ранее МЧС сообщило, что на пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская спасены 24 человека, один человек погиб. Пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано.
"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, сегодня утром на промысловой палубе рыболовного судна, ошвартованного к причалу СРЗ "Дальзавод" в городе Владивосток, произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Причины и источник возгорания устанавливаются.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер".
Прокуроры проверят соблюдение требования законодательства о безопасности мореплавания.
 
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