https://1prime.ru/20250610/vladivostok-858352529.html
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек - 10.06.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:55+0300
2025-06-10T07:55+0300
2025-06-10T07:55+0300
бизнес
экономика
общество
владивосток
приморский край
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858352529.jpg?1749531322
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - ПРАЙМ. Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
По данным МЧС, во вторник от пожара на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская были спасены 24 человека, один человек погиб. Ранее пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер". По данным следователей, оно ошвартовано к причалу судоремонтного завода "Дальзавод".
"В 14.06 (7.06 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
владивосток
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , владивосток, приморский край, мчс
Бизнес, Экономика, Общество , Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, МЧС
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - ПРАЙМ. Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
По данным МЧС, во вторник от пожара на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская были спасены 24 человека, один человек погиб. Ранее пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер". По данным следователей, оно ошвартовано к причалу судоремонтного завода "Дальзавод".
"В 14.06 (7.06 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.