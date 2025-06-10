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Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек

Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек - 10.06.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек

Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:55+0300

2025-06-10T07:55+0300

2025-06-10T07:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - ПРАЙМ. Пожар на 200 "квадратах" на судне, стоящем у причала во Владивостоке, где погиб один человек, потушили, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. По данным МЧС, во вторник от пожара на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская были спасены 24 человека, один человек погиб. Ранее пожар был локализован на 200 квадратных метрах, открытое горение ликвидировано. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура, место возгорания - столовая. Пострадавшее судно - "Ориентал Дисковерер". По данным следователей, оно ошвартовано к причалу судоремонтного завода "Дальзавод". "В 14.06 (7.06 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

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бизнес, общество , владивосток, приморский край, мчс