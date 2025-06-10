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Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации

Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации - 10.06.2025, ПРАЙМ

Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации

Рекордное число утечек личной информации зафиксировано в Японии в прошлом финансовом году, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:36+0300

2025-06-10T09:36+0300

2025-06-10T09:36+0300

технологии

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ТОКИО, 10 июн – ПРАЙМ. Рекордное число утечек личной информации зафиксировано в Японии в прошлом финансовом году, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Сегодня на комитете по противодействую утечкам личной информации согласно отчету за 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года - ред.), число утечек личной информации стало самым высоким за все время", - сказал Хаяси. В качестве причин он назвал утечки компаний, а также больниц и медучреждений. Всего за прошлый финансовый год произошло 19 тысяч случаев утечек данных. Общее число пострадавших не сообщается. Утечки происходят из-за несанкционированных подключений к базам муниципалитетов и компаний, а также были случаи продажи данных бывшими сотрудниками и других противозаконных действий.

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технологии, япония, токио