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Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации
Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации - 10.06.2025, ПРАЙМ
Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации
Рекордное число утечек личной информации зафиксировано в Японии в прошлом финансовом году, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:36+0300
2025-06-10T09:36+0300
технологии
япония
токио
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ТОКИО, 10 июн – ПРАЙМ. Рекордное число утечек личной информации зафиксировано в Японии в прошлом финансовом году, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Сегодня на комитете по противодействую утечкам личной информации согласно отчету за 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года - ред.), число утечек личной информации стало самым высоким за все время", - сказал Хаяси. В качестве причин он назвал утечки компаний, а также больниц и медучреждений. Всего за прошлый финансовый год произошло 19 тысяч случаев утечек данных. Общее число пострадавших не сообщается. Утечки происходят из-за несанкционированных подключений к базам муниципалитетов и компаний, а также были случаи продажи данных бывшими сотрудниками и других противозаконных действий.
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технологии, япония, токио
Технологии, ЯПОНИЯ, Токио
09:36 10.06.2025
 
Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации

Япония зафиксировала рекордное число утечек личной информации за прошлый год

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 10 июн – ПРАЙМ. Рекордное число утечек личной информации зафиксировано в Японии в прошлом финансовом году, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Сегодня на комитете по противодействую утечкам личной информации согласно отчету за 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года - ред.), число утечек личной информации стало самым высоким за все время", - сказал Хаяси.
В качестве причин он назвал утечки компаний, а также больниц и медучреждений.
Всего за прошлый финансовый год произошло 19 тысяч случаев утечек данных. Общее число пострадавших не сообщается. Утечки происходят из-за несанкционированных подключений к базам муниципалитетов и компаний, а также были случаи продажи данных бывшими сотрудниками и других противозаконных действий.
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