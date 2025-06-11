Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250611/kaliforniya-858391864.html
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять ему. Об этом он заявил в | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:33+0300
2025-06-11T08:33+0300
политика
сша
калифорния
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854110725_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_7989725edd06d071a589bfd1d74ae67b.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять ему. Об этом он заявил в публичном обращении."Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — подчеркнул он.Губернатор штата добавил, что Калифорния может оказаться первой на пути главы Белого дома, но не последней.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250611/ssha-858390960.html
сша
калифорния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854110725_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c6e84182d6ccf5139110dcd91d720ea3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, калифорния
Политика, США, Калифорния
08:33 11.06.2025
 
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам

Губернатор Ньюсом призвал американцев не подаваться политике Трампа

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять ему. Об этом он заявил в публичном обращении.
"Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — подчеркнул он.
Губернатор штата добавил, что Калифорния может оказаться первой на пути главы Белого дома, но не последней.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Глава нацразведки США заявила о приближении мира к ядерному уничтожению
08:25
 
ПолитикаСШАКалифорния
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала