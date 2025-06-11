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"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять ему. Об этом он заявил в | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:33+0300
2025-06-11T08:33+0300
2025-06-11T08:33+0300
политика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять ему. Об этом он заявил в публичном обращении."Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — подчеркнул он.Губернатор штата добавил, что Калифорния может оказаться первой на пути главы Белого дома, но не последней.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
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сша, калифорния
Политика, США, Калифорния
"Не поддавайтесь". Губернатор Калифорнии выступил с призывом к американцам
Губернатор Ньюсом призвал американцев не подаваться политике Трампа
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью и призвал американцев противостоять ему. Об этом он заявил
в публичном обращении.
"Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", — подчеркнул он.
Губернатор штата добавил, что Калифорния может оказаться первой на пути главы Белого дома, но не последней.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
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