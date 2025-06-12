https://1prime.ru/20250612/aeroport-858435761.html
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета
Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T12:53+0300
2025-06-12T12:53+0300
2025-06-12T12:53+0300
индия
аэропорт
самолет
крушение самолета
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. "В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, аэропорт, самолет, крушение самолета
ИНДИЯ, аэропорт, самолет, крушение самолета
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета
ANI: аэропорт Ахмедабада в Индии приостановил все полеты в связи с крушением самолета
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
"В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет