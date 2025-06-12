https://1prime.ru/20250612/aeroport-858435761.html

Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета

Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета

Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T12:53+0300

2025-06-12T12:53+0300

2025-06-12T12:53+0300

индия

аэропорт

самолет

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. "В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

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индия, аэропорт, самолет, крушение самолета