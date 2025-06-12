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Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета
Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T12:53+0300
2025-06-12T12:53+0300
индия
аэропорт
самолет
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. "В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
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индия, аэропорт, самолет, крушение самолета
ИНДИЯ, аэропорт, самолет, крушение самолета
12:53 12.06.2025
 
Аэропорт Ахмедабада приостановил все полеты в связи с крушением самолета

ANI: аэропорт Ахмедабада в Индии приостановил все полеты в связи с крушением самолета

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Международный аэропорт индийского Ахмедабада временно приостановил все полёты в связи с крушением самолёта, передаёт агентство ANI со ссылкой на представителя аэропорта.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India подтвердила крушение своего самолета, по данным компании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
"В результате... крушения самолёта Air India Международный аэропорт имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде в настоящее время не работает. Все полёты временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет
11:55
 
ИНДИЯаэропортсамолеткрушение самолета
 
 
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