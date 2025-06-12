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Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство

Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство - 12.06.2025, ПРАЙМ

Разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство

Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T05:59+0300

2025-06-12T05:59+0300

2025-06-12T05:59+0300

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ПЕКИН, 12 июн - ПРАЙМ. Разработанный Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 поступил в серийное производство, сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности. Как отмечается в заявлении корпорации, 11 июня самолет-амфибия AG600 получил лицензию на производство и "официально вошел в стадию серийного производства". По информации агентства Синьхуа, габариты AG600 немного больше, чем у стандартных узкофюзеляжных авиалайнеров на авиарынке, длина самолета-амфибии составляет 38,9 метра, высота - 11,7 метра, размах крыльев - 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 60 тонн, максимальная практическая дальность полета достигает 4,5 тысячи километров. AG600 также способен перевозить до 12 тонн воды для тушения пожаров. В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, китай