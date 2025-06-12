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Акции Boeing на предторгах дешевеют на 8% после крушения самолета в Индии
Акции Boeing на предторгах дешевеют на 8% после крушения самолета в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ
Акции Boeing на предторгах дешевеют на 8% после крушения самолета в Индии
Акции американской аэрокосмической корпорации Boeing на предварительных торгах снижаются в цене на 8% после крушения в Индии самолета Boeing 787 компании Air... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:16+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Акции американской аэрокосмической корпорации Boeing на предварительных торгах снижаются в цене на 8% после крушения в Индии самолета Boeing 787 компании Air India, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.03 мск акции компании дешевели на предторгах в Нью-Йорке на 8,06% - до 196,8 доллара. Торги среды акции завершили снижением на 0,8% - до 214 долларов. В четверг индийский новостной портал ABP сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Авиакомпания Air India, которой принадлежал разбившийся Boeing 787, выясняет подробности крушения и вскоре опубликует новые данные. Корпорация Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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акции, торги, рынок, boeing
Экономика, Акции, Торги, Рынок, Boeing
Акции Boeing на предторгах дешевеют на 8% после крушения самолета в Индии
Акции Boeing на предторгах снижаются в цене на 8% после крушения в Индии самолета
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Акции американской аэрокосмической корпорации Boeing на предварительных торгах снижаются в цене на 8% после крушения в Индии самолета Boeing 787 компании Air India, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.03 мск акции компании дешевели на предторгах в Нью-Йорке на 8,06% - до 196,8 доллара. Торги среды акции завершили снижением на 0,8% - до 214 долларов.
В четверг индийский новостной портал ABP сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Авиакомпания Air India, которой принадлежал разбившийся Boeing 787, выясняет подробности крушения и вскоре опубликует новые данные.
Корпорация Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг утром