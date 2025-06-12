https://1prime.ru/20250612/armeniya-858447623.html
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией
Армянский вице-премьер Мгер Григорян констатировал динамичное развитие отношений между Арменией и Россией. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T21:51+0300
2025-06-12T21:51+0300
2025-06-12T21:52+0300
политика
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ЕРЕВАН, 12 июн - ПРАЙМ. Армянский вице-премьер Мгер Григорян констатировал динамичное развитие отношений между Арменией и Россией. "Установление дипломатических отношений между Республикой Армении и Российской Федерацией открыло новую главу в многовековой истории дружбы наших народов. За сравнительно короткий исторический промежуток времени благодаря совместным усилиям межгосударственные отношения между Арменией и Россией динамично развиваются, основываясь на прочных принципах равноправия и взаимного уважения", - заявил Григорян во время приема в честь Дня России. По его словам, можно констатировать, что Армения и Россия, ориентируясь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, нацелены на продолжение содержательного и конструктивного диалога в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах. "Отмечу, что в современных условиях растущей турбулентности международной экономики мы успешно взаимодействуем, в том числе на международных площадках. Убежден, что конструктивный диалог между нашими странами будет и дальше активно развиваться, способствуя укреплению и расширению многогранных связей и сотрудничества между нашими дружественными народами и странами", - отметил Григорян. Поздравив россиян с праздником, он отметил, что 12 июня – это знаменательная дата в современной истории Российской Федерации, которая символизирует стремление российского народа к независимости и суверенитету, открывая новую политическую веху в истории становления и развития страны. "День России напоминает нам о преемственности поколений и важной роли каждого гражданина в построении стабильной и процветающей страны с ее многовековой историей и богатым культурным наследием", - заявил армянский вице-премьер.
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россия, отношения
Политика, РОССИЯ, отношения
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией
Вице-премьер Армении Григорян заявил о динамичном развитии отношений с РФ
ЕРЕВАН, 12 июн - ПРАЙМ. Армянский вице-премьер Мгер Григорян констатировал динамичное развитие отношений между Арменией и Россией.
"Установление дипломатических отношений между Республикой Армении и Российской Федерацией открыло новую главу в многовековой истории дружбы наших народов. За сравнительно короткий исторический промежуток времени благодаря совместным усилиям межгосударственные отношения между Арменией и Россией динамично развиваются, основываясь на прочных принципах равноправия и взаимного уважения", - заявил Григорян во время приема в честь Дня России.
По его словам, можно констатировать, что Армения и Россия, ориентируясь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, нацелены на продолжение содержательного и конструктивного диалога в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах.
"Отмечу, что в современных условиях растущей турбулентности международной экономики мы успешно взаимодействуем, в том числе на международных площадках. Убежден, что конструктивный диалог между нашими странами будет и дальше активно развиваться, способствуя укреплению и расширению многогранных связей и сотрудничества между нашими дружественными народами и странами", - отметил Григорян.
В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы
Поздравив россиян с праздником, он отметил, что 12 июня – это знаменательная дата в современной истории Российской Федерации, которая символизирует стремление российского народа к независимости и суверенитету, открывая новую политическую веху в истории становления и развития страны.
"День России напоминает нам о преемственности поколений и важной роли каждого гражданина в построении стабильной и процветающей страны с ее многовековой историей и богатым культурным наследием", - заявил армянский вице-премьер.