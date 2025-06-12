Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250612/armeniya-858447623.html
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией
Армянский вице-премьер Мгер Григорян констатировал динамичное развитие отношений между Арменией и Россией. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T21:51+0300
2025-06-12T21:52+0300
политика
россия
отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/63/762016336_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_7968e73eed8d5a50431415899b5671b1.jpg
ЕРЕВАН, 12 июн - ПРАЙМ. Армянский вице-премьер Мгер Григорян констатировал динамичное развитие отношений между Арменией и Россией. "Установление дипломатических отношений между Республикой Армении и Российской Федерацией открыло новую главу в многовековой истории дружбы наших народов. За сравнительно короткий исторический промежуток времени благодаря совместным усилиям межгосударственные отношения между Арменией и Россией динамично развиваются, основываясь на прочных принципах равноправия и взаимного уважения", - заявил Григорян во время приема в честь Дня России. По его словам, можно констатировать, что Армения и Россия, ориентируясь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, нацелены на продолжение содержательного и конструктивного диалога в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах. "Отмечу, что в современных условиях растущей турбулентности международной экономики мы успешно взаимодействуем, в том числе на международных площадках. Убежден, что конструктивный диалог между нашими странами будет и дальше активно развиваться, способствуя укреплению и расширению многогранных связей и сотрудничества между нашими дружественными народами и странами", - отметил Григорян. Поздравив россиян с праздником, он отметил, что 12 июня – это знаменательная дата в современной истории Российской Федерации, которая символизирует стремление российского народа к независимости и суверенитету, открывая новую политическую веху в истории становления и развития страны. "День России напоминает нам о преемственности поколений и важной роли каждого гражданина в построении стабильной и процветающей страны с ее многовековой историей и богатым культурным наследием", - заявил армянский вице-премьер.
https://1prime.ru/20250520/armeniya-857762274.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/63/762016336_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_cd2568ec36c431beff7bf818157736a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, отношения
Политика, РОССИЯ, отношения
21:51 12.06.2025 (обновлено: 21:52 12.06.2025)
 
В Армении заявили о динамичном развитии отношений с Россией

Вице-премьер Армении Григорян заявил о динамичном развитии отношений с РФ

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© flickr.com / Alexanyan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 12 июн - ПРАЙМ. Армянский вице-премьер Мгер Григорян констатировал динамичное развитие отношений между Арменией и Россией.
"Установление дипломатических отношений между Республикой Армении и Российской Федерацией открыло новую главу в многовековой истории дружбы наших народов. За сравнительно короткий исторический промежуток времени благодаря совместным усилиям межгосударственные отношения между Арменией и Россией динамично развиваются, основываясь на прочных принципах равноправия и взаимного уважения", - заявил Григорян во время приема в честь Дня России.
По его словам, можно констатировать, что Армения и Россия, ориентируясь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, нацелены на продолжение содержательного и конструктивного диалога в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах.
"Отмечу, что в современных условиях растущей турбулентности международной экономики мы успешно взаимодействуем, в том числе на международных площадках. Убежден, что конструктивный диалог между нашими странами будет и дальше активно развиваться, способствуя укреплению и расширению многогранных связей и сотрудничества между нашими дружественными народами и странами", - отметил Григорян.
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
В МИД Армении заявили о бесповоротном выборе республики в сторону Европы
20 мая, 18:40
Поздравив россиян с праздником, он отметил, что 12 июня – это знаменательная дата в современной истории Российской Федерации, которая символизирует стремление российского народа к независимости и суверенитету, открывая новую политическую веху в истории становления и развития страны.
"День России напоминает нам о преемственности поколений и важной роли каждого гражданина в построении стабильной и процветающей страны с ее многовековой историей и богатым культурным наследием", - заявил армянский вице-премьер.
 
ПолитикаРОССИЯотношения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала