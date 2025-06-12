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"Пик могущества". В США предсказали, чья авиация будет сильнее в 2030 году - 12.06.2025, ПРАЙМ
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"Пик могущества". В США предсказали, чья авиация будет сильнее в 2030 году
"Пик могущества". В США предсказали, чья авиация будет сильнее в 2030 году - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Пик могущества". В США предсказали, чья авиация будет сильнее в 2030 году
Самую сильную военную авиацию в 2030 году будут иметь Соединенные Штаты, Российская Федерация и Великобритания, где боевые самолеты считаются важной опорой... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:14+0300
2025-06-12T15:17+0300
вооружения
авиация
сша
россия
великобритания
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Самую сильную военную авиацию в 2030 году будут иметь Соединенные Штаты, Российская Федерация и Великобритания, где боевые самолеты считаются важной опорой нацбезопасности. При этом в топ-5 войдут Китай и Израиль. Об этом в публикации для издания The National Interest рассказывает обозреватель Кайл Мизоками, специализирующийся на темах обороны и нацбезопасности.Ориентируясь в основном на количественные показатели, он утверждает, что в 2030 году первое место на планете по боевой мощи военной авиации займут Соединенные Штаты. В статье отмечается, что к указанному сроку у США будет 187 истребителей пятого поколения F-22 Raptor, 178 самолетов F-15C Golden Eagle, а также на вооружение будет принята большая часть из запланированных 1763 истребителей F-35A и другие самолеты. Второе место Мизоками отдает российской авиации, но это, по его словам, "по лучшему сценарию". Аргументируя свое мнение, автор упоминает проект истребителя ПАК-ФА и проект стратегического бомбардировщика ПАК-ДА, называя их "самыми значимыми программами в военной авиации РФ. Отмечается, что ПАК-ФА (а этой уже широко известный истребитель пятого поколения Су-57 - прим. ред.) создается для противостояния с F-22 Raptor, а ПАК-ДА строится с применением технологии "стелс" и в итоге должен заменить "стареющие Ту-160 и Ту-22".Британская авиация, по прогнозу Мизоками, в 2030 году окажется на третьем месте по силе, "достигнув пика могущества по сравнению с ситуацией за много десятков лет". На вооружении королевских ВВС к тому времени будут состоять 160 самолетов Eurofighter Typhoon, которые уже сегодня имеют возможность сбрасывать бомбы Paveway с лазерным наведением, а впоследствии будут оснащены ракетами Brimstone. Помимо этого, Британия рассчитывает создать ударный беспилотник, который будет поддерживать пилотируемые истребители, и ряд других самолетов. Китай, которому автор статьи пророчит четвертое место, сейчас несколько сокращает численность, но взамен, по его словам, повышает качество. Упоминаются истребители Су-30, J-11, J-15 и J-10, ныне создаваемые самолеты пятого поколения J-20 и J-31, а также развитие транспортной авиации, способной добираться до любой точки на планете.Израильская авиация, по прогнозу автора статьи, к 2030 году станет пятой в мире по боевой мощи. При этом в материале отмечается зависимость Израиля от США. Так, предсказывается, что израильтяне, судя по всему, будут вынуждены продлять срок эксплуатации F-15С или перекладывать задачи обеспечения господства в воздухе на истребители F-35, пока Соединенные Штаты не начнут выпускать самолеты шестого поколения.
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авиация, сша, россия, великобритания, прогноз
Вооружения, авиация, США, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, прогноз
15:14 12.06.2025 (обновлено: 15:17 12.06.2025)
 
"Пик могущества". В США предсказали, чья авиация будет сильнее в 2030 году

TNI: самой сильной авиацией в 2030 году будут обладать США, Россия и Британия

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Самую сильную военную авиацию в 2030 году будут иметь Соединенные Штаты, Российская Федерация и Великобритания, где боевые самолеты считаются важной опорой нацбезопасности. При этом в топ-5 войдут Китай и Израиль. Об этом в публикации для издания The National Interest рассказывает обозреватель Кайл Мизоками, специализирующийся на темах обороны и нацбезопасности.
Ориентируясь в основном на количественные показатели, он утверждает, что в 2030 году первое место на планете по боевой мощи военной авиации займут Соединенные Штаты. В статье отмечается, что к указанному сроку у США будет 187 истребителей пятого поколения F-22 Raptor, 178 самолетов F-15C Golden Eagle, а также на вооружение будет принята большая часть из запланированных 1763 истребителей F-35A и другие самолеты.
Второе место Мизоками отдает российской авиации, но это, по его словам, "по лучшему сценарию". Аргументируя свое мнение, автор упоминает проект истребителя ПАК-ФА и проект стратегического бомбардировщика ПАК-ДА, называя их "самыми значимыми программами в военной авиации РФ. Отмечается, что ПАК-ФА (а этой уже широко известный истребитель пятого поколения Су-57 - прим. ред.) создается для противостояния с F-22 Raptor, а ПАК-ДА строится с применением технологии "стелс" и в итоге должен заменить "стареющие Ту-160 и Ту-22".
Британская авиация, по прогнозу Мизоками, в 2030 году окажется на третьем месте по силе, "достигнув пика могущества по сравнению с ситуацией за много десятков лет". На вооружении королевских ВВС к тому времени будут состоять 160 самолетов Eurofighter Typhoon, которые уже сегодня имеют возможность сбрасывать бомбы Paveway с лазерным наведением, а впоследствии будут оснащены ракетами Brimstone. Помимо этого, Британия рассчитывает создать ударный беспилотник, который будет поддерживать пилотируемые истребители, и ряд других самолетов.
Китай, которому автор статьи пророчит четвертое место, сейчас несколько сокращает численность, но взамен, по его словам, повышает качество. Упоминаются истребители Су-30, J-11, J-15 и J-10, ныне создаваемые самолеты пятого поколения J-20 и J-31, а также развитие транспортной авиации, способной добираться до любой точки на планете.
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Израильская авиация, по прогнозу автора статьи, к 2030 году станет пятой в мире по боевой мощи. При этом в материале отмечается зависимость Израиля от США. Так, предсказывается, что израильтяне, судя по всему, будут вынуждены продлять срок эксплуатации F-15С или перекладывать задачи обеспечения господства в воздухе на истребители F-35, пока Соединенные Штаты не начнут выпускать самолеты шестого поколения.
 
ВооруженияавиацияСШАРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯпрогноз
 
 
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