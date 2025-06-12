Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/biznes-858427150.html
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T02:58+0300
2025-06-12T02:58+0300
россия
бизнес
экономика
буэнос-айрес
рф
аргентина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858427150.jpg?1749686314
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - ПРАЙМ. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол. Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет". "Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов. По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.
буэнос-айрес
рф
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, буэнос-айрес, рф, аргентина
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, БУЭНОС-АЙРЕС, РФ, АРГЕНТИНА
02:58 12.06.2025
 
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией

Посол Феоктистов: Аргентина сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - ПРАЙМ. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол.
Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет".
"Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов.
По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесБУЭНОС-АЙРЕСРФАРГЕНТИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала