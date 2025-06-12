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Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией

Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ

Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией

Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T02:58+0300

2025-06-12T02:58+0300

2025-06-12T02:58+0300

россия

бизнес

экономика

буэнос-айрес

рф

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - ПРАЙМ. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол. Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет". "Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов. По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.

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рф

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россия, бизнес, буэнос-айрес, рф, аргентина