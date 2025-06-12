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Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией - 12.06.2025, ПРАЙМ
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T02:58+0300
2025-06-12T02:58+0300
2025-06-12T02:58+0300
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экономика
буэнос-айрес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - ПРАЙМ. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол.
Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет".
"Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов.
По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, БУЭНОС-АЙРЕС, РФ, АРГЕНТИНА
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией
Посол Феоктистов: Аргентина сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - ПРАЙМ. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол.
Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет".
"Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов.
По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.