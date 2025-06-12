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В Бразилии оценили ситуацию с экспортом товаров в Россию

В Бразилии оценили ситуацию с экспортом товаров в Россию - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Бразилии оценили ситуацию с экспортом товаров в Россию

Основные российские компании, импортирующие товары из Бразилии, находят способы продолжать импорт и перед лицом санкций, хотя ограничения и сказались на объеме... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T08:38+0300

2025-06-12T08:38+0300

2025-06-12T08:38+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные российские компании, импортирующие товары из Бразилии, находят способы продолжать импорт и перед лицом санкций, хотя ограничения и сказались на объеме бразильского экспорта в РФ, рассказал в интервью РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. "Отмечаем, что основные российские компании находят решения, чтобы справляться с санкциями и сохранять свою импортную активность", - сказал он. В целом объем экспорта из Бразилии в Россию в 2024 году составил 1,4 миллиарда долларов, что явно меньше лучших показателей прошлых лет и общего потенциала, считает собеседник агентства. "Частично такой результат объясняется санкциями, учитывая меньшее число доступных логистических маршрутов, удорожание грузоперевозок и сложности с оплатой, с которыми сталкиваются некоторые российские компании", - отметил Рибейру Америку. Расчеты РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы в январе 2025 года показали, что Россия и Бразилия по итогам 2024 года нарастили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов, в результате Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров южноамериканской страны. В 2023 году объем торговли между странами составил порядка 11 миллиардов долларов.

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бизнес, нефть, бразилия, рф, экспорт, импорт