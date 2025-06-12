https://1prime.ru/20250612/bundestag-858445952.html
В бундестаге признали провал стратегии в отношении России
В бундестаге признали провал стратегии в отношении России - 12.06.2025, ПРАЙМ
В бундестаге признали провал стратегии в отношении России
Стратегия Запада по принуждению Российской Федерации военным путем к мирным переговорам по Украине провалилась, также следует учесть невозможность победить... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T20:15+0300
2025-06-12T20:15+0300
2025-06-12T20:15+0300
политика
германия
бундестаг
россия
принуждение
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
БЕРЛИН, 12 июн - ПРАЙМ. Стратегия Запада по принуждению Российской Федерации военным путем к мирным переговорам по Украине провалилась, также следует учесть невозможность победить Россию на поле боя, заявил специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер. "Речь идет о вопросе: как нам выйти из этой ситуации? Стратегия заставить (Россию - ред.) сесть за стол переговоров военным путем ведь провалилась", - сказал депутат телеканалу ZDF. Штегнер напомнил, что мир был уже близок к третьей мировой войне во время Карибского кризиса, однако стороны отказались от эскалации и решили разногласия мирным путем. "Это хороший пример того, что чтобы двигаться вперед, нужно уметь вести диалог даже с теми, чьи ценности ты совершенно не разделяешь. Я думаю, что военным путем победить Россию невозможно", - добавил специалист по внешней политике. Штегнер является соавтором "манифеста" левого крыла СДПГ, в котором ряд именитых социал-демократов выступили за начало переговоров правительства канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с интересами всех стран в Европе в безопасности и стабильности. Ранее Мерц, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью демонстрации силы, о чем он сказал в ходе закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг. В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
https://1prime.ru/20250610/zelenskiy-858373483.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бундестаг, россия, принуждение, переговоры
Политика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг, РОССИЯ, принуждение, переговоры
В бундестаге признали провал стратегии в отношении России
Депутат Штегнер: стратегия принудить РФ к переговорам военным путем провалилась
БЕРЛИН, 12 июн - ПРАЙМ. Стратегия Запада по принуждению Российской Федерации военным путем к мирным переговорам по Украине провалилась, также следует учесть невозможность победить Россию на поле боя, заявил специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер.
"Речь идет о вопросе: как нам выйти из этой ситуации? Стратегия заставить (Россию - ред.) сесть за стол переговоров военным путем ведь провалилась", - сказал депутат телеканалу ZDF.
Штегнер напомнил, что мир был уже близок к третьей мировой войне во время Карибского кризиса, однако стороны отказались от эскалации и решили разногласия мирным путем.
"Это хороший пример того, что чтобы двигаться вперед, нужно уметь вести диалог даже с теми, чьи ценности ты совершенно не разделяешь. Я думаю, что военным путем победить Россию невозможно", - добавил специалист по внешней политике.
Штегнер является соавтором "манифеста" левого крыла СДПГ, в котором ряд именитых социал-демократов выступили за начало переговоров правительства канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с интересами всех стран в Европе в безопасности и стабильности.
Ранее Мерц, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью демонстрации силы, о чем он сказал в ходе закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг.
В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
"Моя работа": Зеленский заявил, что хочет сам вести переговоры с Россией