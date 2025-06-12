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В бундестаге признали провал стратегии в отношении России

В бундестаге признали провал стратегии в отношении России - 12.06.2025, ПРАЙМ

В бундестаге признали провал стратегии в отношении России

Стратегия Запада по принуждению Российской Федерации военным путем к мирным переговорам по Украине провалилась, также следует учесть невозможность победить... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T20:15+0300

2025-06-12T20:15+0300

2025-06-12T20:15+0300

политика

германия

бундестаг

россия

принуждение

переговоры

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БЕРЛИН, 12 июн - ПРАЙМ. Стратегия Запада по принуждению Российской Федерации военным путем к мирным переговорам по Украине провалилась, также следует учесть невозможность победить Россию на поле боя, заявил специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер. "Речь идет о вопросе: как нам выйти из этой ситуации? Стратегия заставить (Россию - ред.) сесть за стол переговоров военным путем ведь провалилась", - сказал депутат телеканалу ZDF. Штегнер напомнил, что мир был уже близок к третьей мировой войне во время Карибского кризиса, однако стороны отказались от эскалации и решили разногласия мирным путем. "Это хороший пример того, что чтобы двигаться вперед, нужно уметь вести диалог даже с теми, чьи ценности ты совершенно не разделяешь. Я думаю, что военным путем победить Россию невозможно", - добавил специалист по внешней политике. Штегнер является соавтором "манифеста" левого крыла СДПГ, в котором ряд именитых социал-демократов выступили за начало переговоров правительства канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с интересами всех стран в Европе в безопасности и стабильности. Ранее Мерц, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о завершении конфликта с помощью демонстрации силы, о чем он сказал в ходе закрытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом в четверг. В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

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германия, бундестаг, россия, принуждение, переговоры