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Ким Чен Ын назвал Путина "самым близким товарищем"

Ким Чен Ын назвал Путина "самым близким товарищем" - 12.06.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын назвал Путина "самым близким товарищем"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T06:44+0300

2025-06-12T06:44+0300

2025-06-12T06:44+0300

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СЕУЛ, 12 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России назвал главу российского государства "самым близким товарищем", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Путину по случаю Дня России. В опубликованном в четверг тексте телеграммы Ким Чен Ын называет Путина "самым близким товарищем". "Самый близкий мой товарищ! От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу - вечного успеха, благосостояния и процветания", - говорится в послании, которое приводит ЦТАК. Лидер КНДР по случаю праздника от себя и от имени правительства и народа КНДР послал "теплые поздравления и товарищеский привет" Путину и народу России. "Сегодня Россия под Вашим мудрым и испытанным руководством, преодолевая все вызовы и угрозы внутри и вне страны, уверенно открывает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам, достигаемым в братском государстве - Российской Федерации", - заявил Ким Чен Ын.

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