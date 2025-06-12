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Черногория одобрила участие военных в миссии ЕС по поддержке Украине

Черногория одобрила участие военных в миссии ЕС по поддержке Украине - 12.06.2025, ПРАЙМ

Черногория одобрила участие военных в миссии ЕС по поддержке Украине

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрил участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, передает Радио и... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:37+0300

2025-06-12T17:37+0300

2025-06-12T17:37+0300

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БЕЛГРАД, 12 июн – ПРАЙМ. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрил участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, передает Радио и телевидение Черногории. В четверг 49 из 81 депутата черногорской Скупщины проголосовали за отправку военнослужащих для участия в миссии EUMAM. Трое воздержались, остальные не участвовали в голосовании. Как заявил депутатам министр обороны Драган Карпович, миссия призвана помочь обучению украинских военных радиационной и химической защите, медицинским аспектам и минированию, а также "оперативной подготовке на уровне рот". Правительство Черногории 4 июня одобрило подписание протокола о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и передаче их Украине. Протокол о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью. Речь идёт о производстве и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем Радиоэлектронной борьбы (EW) и средство поражения. В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением 15 миллионов долларов инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности в тоже время развивая новый сектор промышленного роста". Будущие место и объем производства дронов не раскрываются, для оперативной деятельности в Черногории будет зарегистрировано предприятие 4WINDS LLC. В процесс будут включены восемь министерств, Агентство гражданской авиации и предприятие Аэродромы Черногории, которым предстоит подготовить законопроект и разработать протоколы транспортировки опасных грузов. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года. Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в ФРГ. Правительство Черногории сообщило в июле прошлого года, что с начала СВО официальная Подгорица отправила Украине девять пакетов военной помощи и продолжит поддерживать Киев. В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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