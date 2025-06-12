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В Газпромбанке рассказали о росте спроса на валюту в мае

В Газпромбанке рассказали о росте спроса на валюту в мае - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Газпромбанке рассказали о росте спроса на валюту в мае

Россияне в мае стали больше обменивать валюту по сравнению с началом года - на спрос, в числе прочего, влияют сезонные факторы, сообщил РИА Новости... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T07:30+0300

2025-06-12T07:30+0300

2025-06-12T07:30+0300

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газпромбанк

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россияне в мае стали больше обменивать валюту по сравнению с началом года - на спрос, в числе прочего, влияют сезонные факторы, сообщил РИА Новости вице-президент Газпромбанка, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Артем Зотов. "Мы видим увеличение спроса на обмен валюты у клиентов в сравнении с началом этого года", - сказал Зотов, отвечая на вопрос о динамике обмена валюты в мае по сравнению с предыдущими месяцами. Он уточнил, что наибольший спрос наблюдается на доллары нового образца, евро (купюры номиналом менее 200 евро) и юань. "На увеличение спроса на валюту со стороны населения влияют волатильность на рынке, геополитические новости и сезонные факторы", - пояснил Зотов. По данным ЦБ РФ, чистые покупки валюты россиянами в мае выросли в 1,6 раза по сравнению с апрелем – до 111 миллиардов рублей в эквиваленте с 68,5 миллиарда рублей.

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