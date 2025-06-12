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В ГД предложили ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов

В ГД предложили ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов - 12.06.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов

Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T01:31+0300

2025-06-12T01:31+0300

2025-06-12T01:31+0300

общество

россия

экономика

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе. "Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как "Земский учитель", и поддержку в решении жилищного вопроса", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия