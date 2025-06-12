https://1prime.ru/20250612/germaniya-858444268.html

Глава МИД Германии оценил возможности для переговоров с Лавровым

Глава МИД Германии оценил возможности для переговоров с Лавровым - 12.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Германии оценил возможности для переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:06+0300

2025-06-12T19:06+0300

2025-06-12T19:06+0300

политика

мид германии

переговоры

йоханн вадефуль

сергей лавров

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РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале июня заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими странами. Немецкий журнал Stern во вторник сообщил, что несколько крупных политиков входящей в правительство Германии СДПГ составили манифест, где выступили за начало переговоров правительства канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ. Также политики призвали увязать поддержку Украины с заинтересованностью всех стран Европы в безопасности и стабильности. По данным издания, документ подписан несколькими десятками видных социал-демократов, представляющих преимущественно левое крыло партии. Среди них — бывший глава фракции Рольф Мютцених. "На данный момент я не вижу ни повода, ни возможности для дальнейших переговоров. И ещё раз: если бы такие переговоры и велись, то для этого всегда существует европейская готовность, и Германия действовала бы исключительно совместно со своими европейскими партнёрами", - заявил Вадефуль в ответ на вопрос, может ли состояться его беседа с Лавровым на фоне требований ряда немецких социал-демократов о диалоге с РФ. Во встрече расширенного "Веймарского формата" в Риме приняли участие главы МИД и представители Польши, ФРГ, Испании, Украины, Великобритании и Франции, генсек НАТО и глава дипломатии Евросоюза. Пресс-конференция транслировалась на канале МИД Италии в YouTube. Ранее Мерц, несмотря на начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной, снова заявил о необходимости завершения конфликта с помощью "демонстрации силы". В июле 2024 года администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе вооружение. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

https://1prime.ru/20250527/lavrov-857961818.html

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мид германии, переговоры, йоханн вадефуль, сергей лавров