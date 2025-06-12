https://1prime.ru/20250612/gosduma-858427453.html
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T04:22+0300
2025-06-12T04:22+0300
2025-06-12T04:22+0300
бизнес
экономика
общество
сергей миронов
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858427453.jpg?1749691376
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу летних творческих лагерей для детей и подростков от 10 до 17 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагается создать программу летних творческих лагерей, в рамках которой под руководством профессиональных режиссеров, художников, звукорежиссеров и педагогов дети 10-17 лет смогут создавать информационный ресурс, который будет соответствовать их интересам и отражать традиционные ценности России", - сообщается в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что программа летних творческих лагерей предполагает создание современного медийного контента, а лучшие проекты предлагается передавать для распространения на телевидение и в социальные сети. Он отметил, что современные летние лагеря в основном предлагают стандартные развлекательные программы, а системной поддержки творческого потенциала детей в них часто не хватает.
"При этом к 16-17 годам около 80% подростков умеют редактировать фотографии, более 50% - монтировать видео, порядка 15% - записывать подкасты или вести стримы, 24% детей имеют собственные блоги. Это свидетельствует о наличии большого потенциала для создания медийного контента в подростковой среде", - добавил политик.
По его словам, важно учитывать данные социологических исследований, которые говорят о том, что семейные и духовно-нравственные ценности важны для современной молодёжи. В пример лидер партии привел данные ВЦИОМ, согласно которым около 95% молодых россиян в числе приоритетных ценностей называют благополучие семьи и семейных отношений.
"Это означает, что именно они должны стать основой современного контента, сделанного руками наших детей. Это позволит объединить креативные занятия с содержанием, которое создаст позитивную атмосферу для подростков и укрепит связь поколений", - сказал Миронов.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что такие лагеря станут не только площадкой для творческой самореализации, но и местом, где дети научатся анализировать информацию, разбираться в механизмах создания контента и формировать позитивное мировоззрение. Это, по ее мнению, особенно важно в условиях, когда молодежь всё чаще предпочитает зарубежный контент отечественному.
"Наша задача - помочь им создать что-то свое, полезное и вдохновляющее. Уверена, что такая инициатива станет важным инструментом в формировании будущего нашей страны, а также поможет укрепить семейные, культурные и духовно-нравственные ориентиры. Ждем ответа от правительства и надеемся на поддержку этой идеи", - подытожила депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , сергей миронов, михаил мишустин
Бизнес, Экономика, Общество , Сергей Миронов, Михаил Мишустин
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей
В Госдуме предложили создать программу летних творческих лагерей для детей от 10 до 17 лет
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать программу летних творческих лагерей для детей и подростков от 10 до 17 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагается создать программу летних творческих лагерей, в рамках которой под руководством профессиональных режиссеров, художников, звукорежиссеров и педагогов дети 10-17 лет смогут создавать информационный ресурс, который будет соответствовать их интересам и отражать традиционные ценности России", - сообщается в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что программа летних творческих лагерей предполагает создание современного медийного контента, а лучшие проекты предлагается передавать для распространения на телевидение и в социальные сети. Он отметил, что современные летние лагеря в основном предлагают стандартные развлекательные программы, а системной поддержки творческого потенциала детей в них часто не хватает.
"При этом к 16-17 годам около 80% подростков умеют редактировать фотографии, более 50% - монтировать видео, порядка 15% - записывать подкасты или вести стримы, 24% детей имеют собственные блоги. Это свидетельствует о наличии большого потенциала для создания медийного контента в подростковой среде", - добавил политик.
По его словам, важно учитывать данные социологических исследований, которые говорят о том, что семейные и духовно-нравственные ценности важны для современной молодёжи. В пример лидер партии привел данные ВЦИОМ, согласно которым около 95% молодых россиян в числе приоритетных ценностей называют благополучие семьи и семейных отношений.
"Это означает, что именно они должны стать основой современного контента, сделанного руками наших детей. Это позволит объединить креативные занятия с содержанием, которое создаст позитивную атмосферу для подростков и укрепит связь поколений", - сказал Миронов.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что такие лагеря станут не только площадкой для творческой самореализации, но и местом, где дети научатся анализировать информацию, разбираться в механизмах создания контента и формировать позитивное мировоззрение. Это, по ее мнению, особенно важно в условиях, когда молодежь всё чаще предпочитает зарубежный контент отечественному.
"Наша задача - помочь им создать что-то свое, полезное и вдохновляющее. Уверена, что такая инициатива станет важным инструментом в формировании будущего нашей страны, а также поможет укрепить семейные, культурные и духовно-нравственные ориентиры. Ждем ответа от правительства и надеемся на поддержку этой идеи", - подытожила депутат.