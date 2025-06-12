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В Госдуме оценили вероятность прямого столкновения России и Германии
В Госдуме оценили вероятность прямого столкновения России и Германии - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили вероятность прямого столкновения России и Германии
Поставки Германией ракет Киеву могут стать причиной прямого вооруженного столкновения России и ФРГ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T06:48+0300
2025-06-12T06:48+0300
2025-06-12T06:48+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Поставки Германией ракет Киеву могут стать причиной прямого вооруженного столкновения России и ФРГ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 июня направил председателю бундестага Юлии Клёкнер документальные свидетельства преступлений Киева против мирного населения. Володин отмечал, что передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ к еще одному вооруженному конфликту с Россией. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
"Бундестаг неоднороден в своих взглядах, при этом многим его членам полезно напоминание о том, что Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, ответственна и за поставки немецких ракет (в том числе крылатых ракет большой дальности Taurus) Киеву. Об этом в том числе в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил Володин. Одна из таких реалий - перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет", - сказал РИА Новости Шхагошев.
Ранее Шхагошев сообщил, что свидетельства преступлений Киева против мирного населения, отправленные Володиным в Бундестаг, должны напомнить немцам о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны по вине Германии, и о мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, от которой "вздрогнули умы".
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РОССИЯ, Газ, ГЕРМАНИЯ, Киев, ФРГ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, Бундестаг
В Госдуме оценили вероятность прямого столкновения России и Германии
Депутат Шхагошев: поставки ракет Киеву могут привести к столкновению России и Германии
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Поставки Германией ракет Киеву могут стать причиной прямого вооруженного столкновения России и ФРГ, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 июня направил председателю бундестага Юлии Клёкнер документальные свидетельства преступлений Киева против мирного населения. Володин отмечал, что передача Киеву ракет Taurus подтолкнула бы Германию и немецкий народ к еще одному вооруженному конфликту с Россией. Ранее Володин в обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах режима Зеленского. Клёкнер проигнорировала материалы о терактах киевского режима, заявив, что на Украине "нет фашизма".
"Бундестаг неоднороден в своих взглядах, при этом многим его членам полезно напоминание о том, что Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, ответственна и за поставки немецких ракет (в том числе крылатых ракет большой дальности Taurus) Киеву. Об этом в том числе в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил Володин. Одна из таких реалий - перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет", - сказал РИА Новости Шхагошев.
Ранее Шхагошев сообщил, что свидетельства преступлений Киева против мирного населения, отправленные Володиным в Бундестаг, должны напомнить немцам о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны по вине Германии, и о мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина, от которой "вздрогнули умы".