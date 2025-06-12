https://1prime.ru/20250612/gruziya-858441815.html

"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско

"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско

Все старания европейских лидеров организовать второй Майдан в Тбилиси пошли прахом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:15+0300

2025-06-12T17:15+0300

2025-06-12T17:20+0300

политика

грузия

евросоюз

майдан

алексей пушков

мнение

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Все старания европейских лидеров организовать второй Майдан в Тбилиси пошли прахом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков."Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось, - отметил сенатор. - И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики". При этом Пушков подчеркнул, что грузинское руководство сконцентрировалось "на интересах своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли".По его словам, Грузия стал первым среди государств-кандидатов в Евросоюз, которое решило не выполнять предписания Брюсселя ни во внутренней, ни во внешней политике.

https://1prime.ru/20250607/gruziya-858300202.html

грузия

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грузия, евросоюз, майдан, алексей пушков, мнение