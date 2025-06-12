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"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско - 12.06.2025, ПРАЙМ
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"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско
"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско
Все старания европейских лидеров организовать второй Майдан в Тбилиси пошли прахом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:15+0300
2025-06-12T17:20+0300
политика
грузия
евросоюз
майдан
алексей пушков
мнение
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Все старания европейских лидеров организовать второй Майдан в Тбилиси пошли прахом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков."Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось, - отметил сенатор. - И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики". При этом Пушков подчеркнул, что грузинское руководство сконцентрировалось "на интересах своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли".По его словам, Грузия стал первым среди государств-кандидатов в Евросоюз, которое решило не выполнять предписания Брюсселя ни во внутренней, ни во внешней политике.
https://1prime.ru/20250607/gruziya-858300202.html
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грузия, евросоюз, майдан, алексей пушков, мнение
Политика, ГРУЗИЯ, Евросоюз, майдан, Алексей Пушков, мнение
17:15 12.06.2025 (обновлено: 17:20 12.06.2025)
 
"Повторение Майдана". Пушков раскрыл, где Евросоюз потерпел фиаско

Пушков: Евросоюзу не удалось повторить события Майдана в Тбилиси

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Все старания европейских лидеров организовать второй Майдан в Тбилиси пошли прахом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось, - отметил сенатор. - И не случайно, по свидетельству Виктора Орбана, сейчас в ЕС боятся Грузии и завидуют состоянию ее экономики".
При этом Пушков подчеркнул, что грузинское руководство сконцентрировалось "на интересах своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры - и выиграли".
По его словам, Грузия стал первым среди государств-кандидатов в Евросоюз, которое решило не выполнять предписания Брюсселя ни во внутренней, ни во внешней политике.
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ПолитикаГРУЗИЯЕвросоюзмайданАлексей Пушковмнение
 
 
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