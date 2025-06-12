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"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии - 12.06.2025, ПРАЙМ
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"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии
"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии - 12.06.2025, ПРАЙМ
"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии
Страны Евросоюза боятся грузинского правительства, видя в нем "зверя", сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его высказывание передает издание... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:16+0300
2025-06-12T23:24+0300
политика
виктор орбан
грузия
евросоюз
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Страны Евросоюза боятся грузинского правительства, видя в нем "зверя", сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его высказывание передает издание NewsGeorgia.По словам венгерского премьера, Грузии удалось достичь роста экономики в 7% и при этом снизить госдолг. При этом Орбан подчеркнул, что страна смогла сохранить свое правительство вопреки попыткам вмешательства "глобальных либералов" в ее политику в 2022 году."Для них (стран Евросоюза - прим. ред) грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу", - заявил Орбан. Он подчеркнул, что именно Грузия первой оказала сопротивление политике Брюсселя, и эта решительность, по словам Орбана, близка Венгрии.
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виктор орбан, грузия, евросоюз
Политика, Виктор Орбан, ГРУЗИЯ, Евросоюз
23:16 12.06.2025 (обновлено: 23:24 12.06.2025)
 
"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии

Орбан: Евросоюз боится правительства Грузии и считает его "зверем"

CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia Флаг Грузии
 Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Страны Евросоюза боятся грузинского правительства, видя в нем "зверя", сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его высказывание передает издание NewsGeorgia.
По словам венгерского премьера, Грузии удалось достичь роста экономики в 7% и при этом снизить госдолг. При этом Орбан подчеркнул, что страна смогла сохранить свое правительство вопреки попыткам вмешательства "глобальных либералов" в ее политику в 2022 году.
"Для них (стран Евросоюза - прим. ред) грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу", - заявил Орбан.
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Он подчеркнул, что именно Грузия первой оказала сопротивление политике Брюсселя, и эта решительность, по словам Орбана, близка Венгрии.
 
ПолитикаВиктор ОрбанГРУЗИЯЕвросоюз
 
 
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