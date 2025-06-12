https://1prime.ru/20250612/gruziya-858449178.html

"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии

"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии - 12.06.2025, ПРАЙМ

"Это зверь". Орбан объяснил, почему Евросоюз боится Грузии

Страны Евросоюза боятся грузинского правительства, видя в нем "зверя", сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его высказывание передает издание... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T23:16+0300

2025-06-12T23:16+0300

2025-06-12T23:24+0300

политика

виктор орбан

грузия

евросоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_55a515f5d0d152ae9888ce075dfbb570.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Страны Евросоюза боятся грузинского правительства, видя в нем "зверя", сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его высказывание передает издание NewsGeorgia.По словам венгерского премьера, Грузии удалось достичь роста экономики в 7% и при этом снизить госдолг. При этом Орбан подчеркнул, что страна смогла сохранить свое правительство вопреки попыткам вмешательства "глобальных либералов" в ее политику в 2022 году."Для них (стран Евросоюза - прим. ред) грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу", - заявил Орбан. Он подчеркнул, что именно Грузия первой оказала сопротивление политике Брюсселя, и эта решительность, по словам Орбана, близка Венгрии.

https://1prime.ru/20250607/gruziya-858300202.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор орбан, грузия, евросоюз