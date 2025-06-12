https://1prime.ru/20250612/iran-858434607.html

Иран обвинил США и "Евротройку" в попытке политизировать МАГАТЭ

Иран обвинил США и "Евротройку" в попытке политизировать МАГАТЭ - 12.06.2025, ПРАЙМ

Иран обвинил США и "Евротройку" в попытке политизировать МАГАТЭ

Иран обвинил США и "Евротройку" в попытке политизировать МАГАТЭ и подорвать её мандат через антииранскую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Ирана при... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:52+0300

2025-06-12T11:52+0300

2025-06-12T11:52+0300

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ВЕНА, 12 июн - ПРАЙМ. Иран обвинил США и "Евротройку" в попытке политизировать МАГАТЭ и подорвать её мандат через антииранскую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Ирана при международных организациях в Вене Резы Наджафи. "Эта резолюция является не только отклонением от уставного мандата Агентства, но и попыткой подорвать его авторитет путём продвижения узких политических интересов отдельных государств. Она создаёт опасный прецедент, политизируя технические вопросы гарантий", - заявил иранский постпред на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Цитаты из выступления дипломата опубликованы в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат предупреждал, что принятие такого документа не приведёт к положительным результатам. Постпред РФ также указывал на односторонние требования Запада к Ирану по ядерной сделке. По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса на совете управляющих МАГАТЭ западные страны заявили, что Иран должен вернуться к полному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.), при этом сами они сами не проявили никакого намерения соблюдать СВПД в части снятия санкций. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что исламская республика близка к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. В понедельник в штаб-квартире ООН в Вене стартовала июньская сессия Совета управляющих МАГАТЭ. Мероприятие будет проходить в течение пяти дней, до пятницы включительно. Ее участники, помимо ситуации вокруг Иранской ядерной программы, обсуждают применение гарантий в КНДР, мониторинг ситуации в Сирии, укрепление контроля над ядерными материалами в рамках AUKUS, а также вопросы ядерной безопасности на Украине.

https://1prime.ru/20250609/magate-858334124.html

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