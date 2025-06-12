https://1prime.ru/20250612/iran-858442117.html

В Иране заявили об осложнении переговоров с США из-за резолюции МАГАТЭ

В Иране заявили об осложнении переговоров с США из-за резолюции МАГАТЭ - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Иране заявили об осложнении переговоров с США из-за резолюции МАГАТЭ

Антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осложнит предстоящий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:26+0300

2025-06-12T17:26+0300

2025-06-12T17:26+0300

политика

иран

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магатэ

переговоры

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ТЕГЕРАН, 12 июн - ПРАЙМ. Антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осложнит предстоящий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе, заявил в четверг глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США планируется провести в столице Омана в воскресенье. "Мы готовимся к воскресенью, когда пройдет новый раунд переговоров между Ираном и США. Конечно, эта встреча будет проходить в свете новой резолюции МАГАТЭ, что добавит сложности переговорам, но в любом случае мы будем в Маскате, чтобы защищать права иранского народа, позиции нашей страны и ядерные достижения иранских ученых", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское агентство Nour News. В четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат ранее предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства заявили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Иран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.

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иран, сша, магатэ, переговоры