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США боятся ответа Ирана на удары Израиля по ядерным объектам, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
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США боятся ответа Ирана на удары Израиля по ядерным объектам, пишут СМИ
США боятся ответа Ирана на удары Израиля по ядерным объектам, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
США боятся ответа Ирана на удары Израиля по ядерным объектам, пишут СМИ
США опасаются, что системы ПВО Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам, сообщает портал Axios со ссылкой на... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T21:22+0300
2025-06-12T21:33+0300
политика
сша
иран
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. США опасаются, что системы ПВО Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "США обеспокоены, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет", - пишет портал. По его данным, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе брифинга перед группой сенаторов США заявил, что в случае, если Израиль ударит по иранским ядерным объектам, последующий иранский ответ может привести к массовым жертвам и серьезнейшему материальному ущербу в Израиле. Ранее портал сообщал, что Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном. Он также сообщал, что Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
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сша
иран
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сша, иран
Политика, США, ИРАН
21:22 12.06.2025 (обновлено: 21:33 12.06.2025)
 
США боятся ответа Ирана на удары Израиля по ядерным объектам, пишут СМИ

Axios: США боятся, ответа Ирана Израилю на удары по ядерным объектам

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. США опасаются, что системы ПВО Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"США обеспокоены, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет", - пишет портал.
По его данным, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе брифинга перед группой сенаторов США заявил, что в случае, если Израиль ударит по иранским ядерным объектам, последующий иранский ответ может привести к массовым жертвам и серьезнейшему материальному ущербу в Израиле.
Ранее портал сообщал, что Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном. Он также сообщал, что Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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21:19
 
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