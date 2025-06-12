Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/jakutija-858428385.html
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы - 12.06.2025, ПРАЙМ
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы
Меняются выходные данные, добавлены подробности (поле четвертого абзаца). | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T06:02+0300
2025-06-12T06:02+0300
промышленность
экономика
общество
якутия
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858428385.jpg?1749697360
Меняются выходные данные, добавлены подробности (поле четвертого абзаца). МОСКВА/ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники. "Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве. Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма". АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%. Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.
якутия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, общество , якутия, рф, мчс
Промышленность, Экономика, Общество , ЯКУТИЯ, РФ, МЧС
06:02 12.06.2025
 
На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы

На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы, под завалами находятся два человека

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Меняются выходные данные, добавлены подробности (поле четвертого абзаца).
МОСКВА/ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники.
"Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве.
Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".
АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.
Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.
 
ЭкономикаПромышленностьОбществоЯКУТИЯРФМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала