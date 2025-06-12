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На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы

На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы - 12.06.2025, ПРАЙМ

На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы

Меняются выходные данные, добавлены подробности (поле четвертого абзаца). | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T06:02+0300

2025-06-12T06:02+0300

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Меняются выходные данные, добавлены подробности (поле четвертого абзаца). МОСКВА/ЯКУТСК, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники. "Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве. Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма". АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%. Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.

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