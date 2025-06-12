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Медь дорожает в четверг после двух дней снижения
Медь дорожает в четверг после двух дней снижения - 12.06.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает в четверг после двух дней снижения
Стоимость меди растет в четверг утром после двух подряд торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T08:47+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром после двух подряд торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.40 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,37% - до 4,8238 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие два торговых дня стоимость промышленного металла опустилась на 2,2%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,11% - до 9 648 долларов, алюминия - выросла на 0,92%, до 2 515,5 доллара, цинка - снизилась на 0,15%, до 2 653,5 доллара. Определенную поддержку стоимости меди может оказывать ослабление доллара, которое делает металл более выгодным для держателей иной валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,34% - до 98,3 пункта. Позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные о занятости в США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 июня, сократилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
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рынок, торги, медь
Экономика, Рынок, Торги, медь
Медь дорожает в четверг после двух дней снижения
Цены на медь растут в четверг утром после двух торговых сессий снижения
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром после двух подряд торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,37% - до 4,8238 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За предыдущие два торговых дня стоимость промышленного металла опустилась на 2,2%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,11% - до 9 648 долларов, алюминия - выросла на 0,92%, до 2 515,5 доллара, цинка - снизилась на 0,15%, до 2 653,5 доллара.
Определенную поддержку стоимости меди может оказывать ослабление доллара, которое делает металл более выгодным для держателей иной валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,34% - до 98,3 пункта.
Позднее в четверг будут опубликованы еженедельные данные о занятости в США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 июня, сократилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
Эксперты спрогнозировали рост цен на алюминий до 2600 долларов за тонну