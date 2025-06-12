https://1prime.ru/20250612/metally-858439564.html
Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России
Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России - 12.06.2025, ПРАЙМ
Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России
Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:34+0300
2025-06-12T15:34+0300
2025-06-12T15:34+0300
роснедра
россия
металлы
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_044a56e883f8989490038ed6b4f67dd6.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он. Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250612/rosnedra-858438958.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/23/832862338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9560a177dbde1dbfd0a37b7a33cbcb84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснедра, россия, металлы, промышленность
Роснедра, РОССИЯ, металлы, Промышленность
Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России
Казанов: в России хватает запасов РЗМ, но надо развивать их переработку
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
"Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он.
Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Роснедра начали готовить литиевые запасы для разработки из-за спроса