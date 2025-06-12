https://1prime.ru/20250612/metally-858439564.html

Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России

Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России - 12.06.2025, ПРАЙМ

Роснедра призвали развивать переработку редкоземельных металлов в России

Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:34+0300

2025-06-12T15:34+0300

2025-06-12T15:34+0300

роснедра

россия

металлы

промышленность

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Геологоразведка редкоземельных металлов (РЗМ) в России не требуется, запасов хватает, но надо развивать их переработку, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Геологоразведка для редкоземельных металлов - это как раз то, что им не требуется. У нас 28,5 миллионов тонн РЗМ при годовом потреблении в 2,5 тысячи тонн. Здесь важнее развивать технологии первичной обработки, запускать разделительные мощности", - сказал он. Ранее, в апреле, в Роснедрах РИА Новости говорили, что для развития отрасли РЗМ в России требуется создать ряд крупных производств, в том числе по их разделению на индивидуальные оксиды, выпуску отечественных реагентов, узкопрофильного высокотехнологичного оборудования и конструкционных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250612/rosnedra-858438958.html

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роснедра, россия, металлы, промышленность