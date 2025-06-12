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В МВД сообщили, как в России выросло число преступлений мигрантов - 12.06.2025, ПРАЙМ
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В МВД сообщили, как в России выросло число преступлений мигрантов
В МВД сообщили, как в России выросло число преступлений мигрантов - 12.06.2025, ПРАЙМ
В МВД сообщили, как в России выросло число преступлений мигрантов
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, увеличилось на 15,3% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:17+0300
2025-06-12T16:17+0300
происшествия
россия
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мигранты
преступления
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АШХАБАД, 12 июн – ПРАЙМ. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, увеличилось на 15,3% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Виталий Яковлев. Международная конференция "Мир, устойчивое развитие и миграция" прошла в четверг в Ашхабаде. В ней приняли участие представители миграционных ведомств Ирана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также международных организаций. "К сожалению, отмечаем негативную тенденцию роста количества криминальных проявлений со стороны мигрантов, в частности, количество совершаемых иностранцами преступлений выросло на 15,3%. Если в абсолютные цифры, то за первый квартал этого года иностранцами в России совершено 12,5 тысяч преступлений", – сообщил он на международной конференции "Мир, устойчивое развитие и миграция". По данным МВД России, число лиц, совершивших преступления за указанный период, составило 7,8 тысячи человек. Наибольшее число совершенных преступлений пришлось на граждан Узбекистана – 35,5% от общего числа, Таджикистана – 16,6% и Киргизии – 11,5%. При этом количество административных протоколов, составленных в отношении иностранных граждан в первом квартале 2025 года, сократилось на 1,1% и составило 668,9 тысячи.
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россия, мвд, мигранты, преступления
Происшествия, РОССИЯ, МВД, Мигранты, преступления
16:17 12.06.2025
 
В МВД сообщили, как в России выросло число преступлений мигрантов

МВД: в первом квартале 2025 г преступления мигрантов в России выросли на 15,3%

© РИА Новости . Екатерина Соловьева | Перейти в медиабанк# кальян
# кальян - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Соловьева
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АШХАБАД, 12 июн – ПРАЙМ. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, увеличилось на 15,3% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Виталий Яковлев.
Международная конференция "Мир, устойчивое развитие и миграция" прошла в четверг в Ашхабаде. В ней приняли участие представители миграционных ведомств Ирана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также международных организаций.
"К сожалению, отмечаем негативную тенденцию роста количества криминальных проявлений со стороны мигрантов, в частности, количество совершаемых иностранцами преступлений выросло на 15,3%. Если в абсолютные цифры, то за первый квартал этого года иностранцами в России совершено 12,5 тысяч преступлений", – сообщил он на международной конференции "Мир, устойчивое развитие и миграция".
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По данным МВД России, число лиц, совершивших преступления за указанный период, составило 7,8 тысячи человек. Наибольшее число совершенных преступлений пришлось на граждан Узбекистана – 35,5% от общего числа, Таджикистана – 16,6% и Киргизии – 11,5%. При этом количество административных протоколов, составленных в отношении иностранных граждан в первом квартале 2025 года, сократилось на 1,1% и составило 668,9 тысячи.
 
ПроисшествияРОССИЯМВДМигрантыпреступления
 
 
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