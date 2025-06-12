https://1prime.ru/20250612/neft-858433680.html

Эксперт рассказал, что нужно для развития ТРИЗ в России

Эксперт рассказал, что нужно для развития ТРИЗ в России - 12.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что нужно для развития ТРИЗ в России

Формула налога на добычу нефти, которая будет способствовать развитию трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России, должна включать свойства добываемого сырья,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:21+0300

2025-06-12T11:21+0300

2025-06-12T11:21+0300

энергетика

нефть

россия

добыча нефти

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/82750/19/827501912_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_cacef05e08e14b146e2df875e5f986f2.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Формула налога на добычу нефти, которая будет способствовать развитию трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России, должна включать свойства добываемого сырья, регион и тип месторождений, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Для освоения трудноизвлекаемых запасов потребуется реформирование налогообложения нефтяной отрасли, где к сегодняшнему дню действуют НДПИ на нефть, обязательства по которому зависят от объема извлекаемого сырья, и налог на дополнительный доход (НДД), учитывающий выручку от продаж сырья, за вычетом расходов на добычу и транспортировку", - прокомментировал эксперт. По словам Родионова, конструкция НДПИ изначально не учитывала различия в условиях добычи. Чтобы учесть их, регуляторы стали все чаще использовать льготы, из-за чего налоговый кодекс "стал превращаться в справочник геолога". Отчасти эту проблему был призван решить режим НДД, но обязательства по этому налогу зависят от издержек компаний: чем выше издержки, тем ниже обязательства. Из-за этого НДД задает стимулы к снижению операционной эффективности, объяснил он. "Поэтому отрасли нужен новый налог: в его основе должна лежать математическая модель, учитывающая свойства добываемого сырья (вязкость, плотность, содержание серы), регион добычи (Поволжье, Западная Сибирь, Сахалин и пр.) и тип месторождений (морские, наземные)", - добавил эксперт. Родионов также подчеркнул, что данные об условиях добычи на каждом месторождении должны быть публично доступны, как и критерии, использующиеся при налогообложении того или иного участка, что повысит прозрачность налогообложения отрасли. Свыше 60% запасов нефти в России относятся к трудноизвлекаемым, их добыча осложнена геологическими особенностями, глубиной, плотностью и низкой проницаемостью пород. Для создания отечественных решений для добычи ТРИЗ в 2021 году стартовал федеральный проект, созданный по инициативе Минэнерго, "Газпром нефти" и администрации ХМАО. Ранее в июне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что этот проект завершен. Он выполнил задачу разработки отечественных технологий по эффективной добыче нефти из баженовской свиты. Новак также заявил, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями в течение двух-трех месяцев предложит меры, как дальше стимулировать вовлечение ТРИЗ в разработку.

https://1prime.ru/20250612/neft-858429428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, добыча нефти, александр новак