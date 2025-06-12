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Киев не готов к оперативному обмену военнопленными, заявили в Минобороны
Киев не готов к оперативному обмену военнопленными, заявили в Минобороны - 12.06.2025, ПРАЙМ
Киев не готов к оперативному обмену военнопленными, заявили в Минобороны
Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:25+0300
2025-06-12T15:25+0300
2025-06-12T15:25+0300
политика
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не готов к проведению обменов так же оперативно, заявили в МО РФ. "Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня т.г., в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова", - говорится в сообщении российского ведомства. Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.
https://1prime.ru/20250612/voennosluzhaschie-858437716.html
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россия, украина, минобороны рф, обмен пленными
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны РФ, обмен пленными
Киев не готов к оперативному обмену военнопленными, заявили в Минобороны
Минобороны: Украина не готова обменивать пленных в соответствии с графиком
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Минобороны России готово обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, Киев не готов к проведению обменов так же оперативно, заявили в МО РФ.
"Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня т.г., в ежедневном режиме. К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова", - говорится в сообщении российского ведомства.
Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.
Третья группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины