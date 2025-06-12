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Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий
Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий - 12.06.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий
Большинство россиян, которые совершают небольшие путешествия в соседние города, выбирают для этого Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград или... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T06:17+0300
2025-06-12T06:17+0300
бизнес
туризм
россия
санкт-петербург
ленинградская область
калининград
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян, которые совершают небольшие путешествия в соседние города, выбирают для этого Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград или Москву с Подмосковьем, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которым они поделились с РИА Новости. Аналитики сервисов в ходе исследования, проведенного в мае этого года, опросили более 3500 респондентов из всех регионов страны. Они выяснили, что две трети россиян в течение года отправляются в другие города в небольшие путешествия сроком до трех дней, а треть предпочитают не дробить отпуск. У тех, кто отправляется в мини-поездки, "на первом месте в рейтинге локаций ... находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (39%)". "Далее следует Калининград (23%). На третьем месте расположились Москва и Подмосковье (22%)", - выяснили аналитики. Четвертое место разделили Суздаль, Ярославль и Казань - для мини-путешествий их выбирают по 18% опрошенных. Также в топ-10 по популярности вошли Владивосток и Сочи (по 16%), Нижний Новгород (15%), Краснодар (12%), Владимир (11%), Коломна, Псков и Екатеринбург (по 9%) и Волгоград (8%). Чаще всего в небольшой отпуск жители России отправляются раз в год (33%). Два-три раза в год выбираются в такие поездки 21% участников исследования, четыре-пять раз в год - 5%. "Еще по 3% респондентов делают это либо раз в месяц, либо один-два раза в квартал или полугодие. При этом 32% опрошенных предпочитают не дробить время отпуска", - отмечают аналитики. Как правило, любители коротких путешествий в качестве транспорта выбирают поезда или электрички (40%). Четверть предпочитают автомобиль, а каждый пятый - самолет. Еще 7% путешествуют на автобусах, 3% - на теплоходах, а 1% - на мотоциклах и велосипедах. "Для 52% неважно, в какое время года отправляться в мини-путешествие. Исключительно зимние поездки предпочитают лишь 3% участников опроса, весенние - 5%. Лето выбирают 34% респондентов, а 6% отмечают осенний период как наиболее подходящий для поездок", - заключили аналитики.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, ленинградская область, калининград
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, КАЛИНИНГРАД
06:17 12.06.2025
 
Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий

"Работа.ру" и "СберАвто": россияне выбирают Петербург и Ленинградскую область

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян, которые совершают небольшие путешествия в соседние города, выбирают для этого Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград или Москву с Подмосковьем, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которым они поделились с РИА Новости.
Аналитики сервисов в ходе исследования, проведенного в мае этого года, опросили более 3500 респондентов из всех регионов страны. Они выяснили, что две трети россиян в течение года отправляются в другие города в небольшие путешествия сроком до трех дней, а треть предпочитают не дробить отпуск.
У тех, кто отправляется в мини-поездки, "на первом месте в рейтинге локаций ... находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (39%)". "Далее следует Калининград (23%). На третьем месте расположились Москва и Подмосковье (22%)", - выяснили аналитики.
Четвертое место разделили Суздаль, Ярославль и Казань - для мини-путешествий их выбирают по 18% опрошенных. Также в топ-10 по популярности вошли Владивосток и Сочи (по 16%), Нижний Новгород (15%), Краснодар (12%), Владимир (11%), Коломна, Псков и Екатеринбург (по 9%) и Волгоград (8%).
Чаще всего в небольшой отпуск жители России отправляются раз в год (33%). Два-три раза в год выбираются в такие поездки 21% участников исследования, четыре-пять раз в год - 5%. "Еще по 3% респондентов делают это либо раз в месяц, либо один-два раза в квартал или полугодие. При этом 32% опрошенных предпочитают не дробить время отпуска", - отмечают аналитики.
Как правило, любители коротких путешествий в качестве транспорта выбирают поезда или электрички (40%). Четверть предпочитают автомобиль, а каждый пятый - самолет. Еще 7% путешествуют на автобусах, 3% - на теплоходах, а 1% - на мотоциклах и велосипедах.
"Для 52% неважно, в какое время года отправляться в мини-путешествие. Исключительно зимние поездки предпочитают лишь 3% участников опроса, весенние - 5%. Лето выбирают 34% респондентов, а 6% отмечают осенний период как наиболее подходящий для поездок", - заключили аналитики.
 
БизнесТуризмРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьКАЛИНИНГРАД
 
 
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