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Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий

Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий - 12.06.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, какие города россияне выбирают для мини-путешествий

Большинство россиян, которые совершают небольшие путешествия в соседние города, выбирают для этого Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград или... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T06:17+0300

2025-06-12T06:17+0300

2025-06-12T06:17+0300

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россия

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ленинградская область

калининград

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян, которые совершают небольшие путешествия в соседние города, выбирают для этого Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград или Москву с Подмосковьем, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которым они поделились с РИА Новости. Аналитики сервисов в ходе исследования, проведенного в мае этого года, опросили более 3500 респондентов из всех регионов страны. Они выяснили, что две трети россиян в течение года отправляются в другие города в небольшие путешествия сроком до трех дней, а треть предпочитают не дробить отпуск. У тех, кто отправляется в мини-поездки, "на первом месте в рейтинге локаций ... находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (39%)". "Далее следует Калининград (23%). На третьем месте расположились Москва и Подмосковье (22%)", - выяснили аналитики. Четвертое место разделили Суздаль, Ярославль и Казань - для мини-путешествий их выбирают по 18% опрошенных. Также в топ-10 по популярности вошли Владивосток и Сочи (по 16%), Нижний Новгород (15%), Краснодар (12%), Владимир (11%), Коломна, Псков и Екатеринбург (по 9%) и Волгоград (8%). Чаще всего в небольшой отпуск жители России отправляются раз в год (33%). Два-три раза в год выбираются в такие поездки 21% участников исследования, четыре-пять раз в год - 5%. "Еще по 3% респондентов делают это либо раз в месяц, либо один-два раза в квартал или полугодие. При этом 32% опрошенных предпочитают не дробить время отпуска", - отмечают аналитики. Как правило, любители коротких путешествий в качестве транспорта выбирают поезда или электрички (40%). Четверть предпочитают автомобиль, а каждый пятый - самолет. Еще 7% путешествуют на автобусах, 3% - на теплоходах, а 1% - на мотоциклах и велосипедах. "Для 52% неважно, в какое время года отправляться в мини-путешествие. Исключительно зимние поездки предпочитают лишь 3% участников опроса, весенние - 5%. Лето выбирают 34% респондентов, а 6% отмечают осенний период как наиболее подходящий для поездок", - заключили аналитики.

санкт-петербург

ленинградская область

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бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, ленинградская область, калининград