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В ГД предложили регулировать цены на внутренние перелеты в праздники

В ГД предложили регулировать цены на внутренние перелеты в праздники - 12.06.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили регулировать цены на внутренние перелеты в праздники

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T16:39+0300

2025-06-12T16:39+0300

2025-06-12T16:39+0300

экономика

госдума

регулирование цен

билеты

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с предложением ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни. "Необходимо ввести регулирование цен на билеты внутреннего авиасообщения в праздничные дни... В том числе в дни, непосредственно предшествующие и следующие за официальными выходными. Направила соответствующее обращение министру транспорта Виталию Савельеву", - написала она в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что в периоды повышенного спроса на авиаперевозки, особенно в праздничные дни, когда люди хотят навестить родных, отправиться в отпуск, фиксируется ничем не обоснованный, многократный рост стоимости авиабилетов. "В преддверии и сразу после таких праздников, как, например, День России, стоимость билетов на популярные маршруты возрастает в два-три раза по сравнению с обычным календарным периодом. Подобная ситуация не только ограничивает возможности людей, но и препятствует развитию внутреннего туризма. Перелеты становятся недоступной роскошью для большинства семей в праздничные дни", - подчеркнула парламентарий. Лантратова считает целесообразным установить максимально допустимый уровень наценки на авиабилеты в праздничные дни, рассчитанный на основе средней рыночной стоимости за предыдущий период и закрепить обязательства для авиаперевозчиков по обеспечению не менее 30% мест на рейсах по так называемым "социальным тарифам" в утвержденные календарные периоды. Также она предложила определить "ценовые коридоры" в системах бронирования для фиксированных дат, сопряженных с государственными праздниками (Новый год, майские праздники, День России, День народного единства и другие). "Обеспечить реальную ценовую выгоду для заблаговременного приобретения билетов – например, не менее чем за 30 календарных дней до вылета", - также считает депутат.

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госдума, регулирование цен, билеты