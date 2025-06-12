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Третья группа вернувшихся из украинского плена, прибыла в Подмосковье

Третья группа вернувшихся из украинского плена, прибыла в Подмосковье - 12.06.2025, ПРАЙМ

Третья группа вернувшихся из украинского плена, прибыла в Подмосковье

Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье,... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:23+0300

2025-06-12T19:23+0300

2025-06-12T19:23+0300

политика

россия

украина

обмен пленными

подмосковье

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Третья группа российских военных, вернувшихся в рамках стамбульских договорённостей с подконтрольной киевскому режиму территории, прибыла в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей вернулась третья группа российских военнослужащих, взамен была передана группа военнопленных ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20250609/minoborony-858334928.html

украина

подмосковье

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россия, украина, обмен пленными, подмосковье