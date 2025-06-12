Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/poshliny-858435906.html
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии - 12.06.2025, ПРАЙМ
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии
Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:03+0300
2025-06-12T13:03+0300
экономика
ес
россия
белоруссия
сельское хозяйство
удобрения
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета."Совет принял постановление, которое вводит новые пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта", - указывается в документе.Сообщается, что новые меры вступают в силу с 1 июля этого года, будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. При этом решение затрагивает лишь "некоторые виды азотных удобрений", сообщили в Совете ЕС, не приведя подробностей решения.
https://1prime.ru/20250611/paket-858422999.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_26fe2961aad58bf6fd34a4d84ff37350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия, белоруссия, сельское хозяйство, удобрения, пошлины
Экономика, ЕС, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сельское хозяйство, удобрения, пошлины
13:03 12.06.2025
 
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии

Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМешки с минеральным удобрением
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета.
"Совет принял постановление, которое вводит новые пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта", - указывается в документе.
Сообщается, что новые меры вступают в силу с 1 июля этого года, будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.
После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. При этом решение затрагивает лишь "некоторые виды азотных удобрений", сообщили в Совете ЕС, не приведя подробностей решения.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Мерц ожидает принятия 18 пакета санкций против России на следующей неделе
Вчера, 19:33
 
ЭкономикаЕСРОССИЯБЕЛОРУССИЯСельское хозяйствоудобренияпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала