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В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии - 12.06.2025, ПРАЙМ
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии
Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:03+0300
2025-06-12T13:03+0300
2025-06-12T13:03+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета."Совет принял постановление, которое вводит новые пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта", - указывается в документе.Сообщается, что новые меры вступают в силу с 1 июля этого года, будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. При этом решение затрагивает лишь "некоторые виды азотных удобрений", сообщили в Совете ЕС, не приведя подробностей решения.
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ес, россия, белоруссия, сельское хозяйство, удобрения, пошлины
Экономика, ЕС, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сельское хозяйство, удобрения, пошлины
В ЕС утвердили повышение пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии
Совет ЕС утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 12 июн - ПРАЙМ. Совет ЕС в четверг утвердил повышение пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, следует из опубликованного заявления Совета.
"Совет принял постановление, которое вводит новые пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из России и Белоруссии, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта", - указывается в документе.
Сообщается, что новые меры вступают в силу с 1 июля этого года, будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.
После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России. При этом решение затрагивает лишь "некоторые виды азотных удобрений", сообщили в Совете ЕС, не приведя подробностей решения.
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