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Путин назвал Россию центром притяжения талантов на "Интервидении" - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал Россию центром притяжения талантов на "Интервидении"
Путин назвал Россию центром притяжения талантов на "Интервидении" - 12.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию центром притяжения талантов на "Интервидении"
Россия гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира в ходе проведения международного музыкального конкурса "Интервидения-2025", заявил... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T11:39+0300
2025-06-12T11:39+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира в ходе проведения международного музыкального конкурса "Интервидения-2025", заявил президент РФ Владимир Путин. "Совсем скоро, через 100 дней, наша страна тепло встретит финалистов международного музыкального конкурса "Интервидение". Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения", - отметил Путин в приветственной телеграмме участникам торжественной церемонии запуска часов обратного отсчета до финала международного музыкального конкурса "Интервидение-2025". Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что "Интервидение" не только подарит незабываемые впечатления участникам и зрителям, но и поспособствует укреплению международных гуманитарных связей. Он также отметил активное участие волонтеров в организации мероприятия, которые станут одной из причин успеха конкурса.Приветственное послание главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, в том числе США и Китай.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
11:39 12.06.2025
 
Путин назвал Россию центром притяжения талантов на "Интервидении"

Путин: "Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира в ходе проведения международного музыкального конкурса "Интервидения-2025", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем скоро, через 100 дней, наша страна тепло встретит финалистов международного музыкального конкурса "Интервидение". Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения", - отметил Путин в приветственной телеграмме участникам торжественной церемонии запуска часов обратного отсчета до финала международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".
Кроме того, российский лидер выразил уверенность в том, что "Интервидение" не только подарит незабываемые впечатления участникам и зрителям, но и поспособствует укреплению международных гуманитарных связей. Он также отметил активное участие волонтеров в организации мероприятия, которые станут одной из причин успеха конкурса.
Приветственное послание главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, в том числе США и Китай.
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