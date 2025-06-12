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В России запретили содержать дома львов, тигров и волков

В России запретили содержать дома львов, тигров и волков - 12.06.2025, ПРАЙМ

В России запретили содержать дома львов, тигров и волков

Содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов будет запрещено в России с 1 сентября, рассказал РИА... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T03:01+0300

2025-06-12T03:01+0300

2025-06-12T03:01+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов будет запрещено в России с 1 сентября, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. "В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства РФ, запрещающее содержание в домашних условиях ряда диких животных. Под запрет попали крупные хищники - львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи - кобры, мамбы, хищные птицы - филины, ястребы, морские млекопитающие - дельфины, тюлени, а также большинство видов приматов. В перечне прямо указаны гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие представители этого отряда. Исключение сделано, в частности, для одного из видов - магота", - сказал Якубовский. Парламентарий уточнил, что документ утверждает перечень из 121 вида. Также под запрет попали некоторые черепахи, в частности, каймановые с размером карапакса более 30 сантиметров, крокодилы, различные виды скорпионов, некоторые парнокопытные - жирафы и бегемоты. Кроме того, запрещены к содержанию в домашних условиях страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны. Основанием для утверждения перечня, по словам Якубовского, послужил закон "Об ответственном обращении с животными", принятый ранее Госдумой. "Нарушение запрета влечет административную ответственность - для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 30 тысяч рублей. В случае, если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии", - подчеркнул он. Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу, то для граждан предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей, отметил парламентарий. Якубовский добавил, что данный перечень направлен на защиту людей и предотвращение жестокого обращения с дикой фауной.

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общество , россия, москва, рф, госдума