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Ложечко: Россия и Иран не являются конкурентами в области энергоносителей

Ложечко: Россия и Иран не являются конкурентами в области энергоносителей - 12.06.2025, ПРАЙМ

Ложечко: Россия и Иран не являются конкурентами в области энергоносителей

Россия и Иран не являются конкурентами в области энергоносителей, несмотря на то, что для обеих стран важен экспорт нефти, заявил РИА Новости председатель... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T05:35+0300

2025-06-12T05:35+0300

2025-06-12T05:35+0300

энергетика

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия и Иран не являются конкурентами в области энергоносителей, несмотря на то, что для обеих стран важен экспорт нефти, заявил РИА Новости председатель Российско-Иранского делового совета при ТПП РФ Леонид Ложечко. На вопрос, не являются ли Россия и Иран конкурентами в области энергоносителей, поскольку обе экспортируют нефть, он ответил: "Это интересный момент, хотя на самом деле конкурентами в этой области нас можно считать лишь условно". "Во-первых, у каждого из нас тут своя ниша. А, во-вторых, мы сами сотрудничаем друг с другом в области энергоносителей",- подчеркнул собеседник агентства. Кроме того, добавил Ложечко, Россия поставляет дизельное топливо и бензин в северные районы Ирана. "Причина в том, что в Иране не хватает своих мощностей, там много нефтеперерабатывающих заводов, но цикл переработки на них не законченный. Сегодня Москва ведет переговоры с Тегераном по поставкам российского газа в Иран транзитом через Азербайджан",- заключил глава Российско-Иранского делового совета при ТПП РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 июня в 11.00 мск.

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нефть, россия, иран, москва, рф