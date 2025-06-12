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Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине

Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине - 12.06.2025, ПРАЙМ

Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:20+0300

2025-06-12T14:20+0300

2025-06-12T14:20+0300

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РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп. "Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата". Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности". "Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.

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россия, украина, сша, марк рютте, дональд трамп, нато