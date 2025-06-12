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Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине
Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине - 12.06.2025, ПРАЙМ
Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:20+0300
2025-06-12T14:20+0300
политика
россия
украина
сша
марк рютте
дональд трамп
нато
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РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп. "Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата". Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности". "Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.
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россия, украина, сша, марк рютте, дональд трамп, нато
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
14:20 12.06.2025
 
Рютте оценил вклад Трампа в начало прямого диалога с Россией по Украине

Рютте назвал важным начало прямого диалога с Россией по Украине, предпринятый Трампом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что считает важным начало прямого диалога с РФ по Украине, который предпринял президент США Дональд Трамп.
"Очевидно, что очень важно то, что сделал президент Трамп. Он изменил статус-кво, начав прямые переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я одобряю его за это, потому что считаю это важным. И теперь начинается пошаговый подход", - заявил он в Риме, прибыв на встречу глав МИД расширенного "Веймарского формата".
Также Рютте упомянул переговоры в Стамбуле, назвав помощника президента РФ и главу делегации Владимира Мединского "историком". По мнению генсека НАТО, Россия в диалоге по Украине "пытается начать с истории тысячелетней давности".
"Я думаю, что это не помогает. По крайней мере, шаг за шагом мы пытаемся добиться прогресса", - сказал Рютте.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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