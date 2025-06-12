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Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке
Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке - 12.06.2025, ПРАЙМ
Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня возможны перебои, кассы на станциях и вокзалах работают штатно, сообщает компания. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T10:48+0300
2025-06-12T10:48+0300
2025-06-12T10:48+0300
технологии
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня возможны перебои, кассы на станциях и вокзалах работают штатно, сообщает компания. "Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения", - говорится в Telegram-канале РЖД. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, уточняет компания.
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технологии, россия, ржд, ddos-атаки
Технологии, РОССИЯ, РЖД, DDos-атаки
Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке
РЖД: сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке, кассы работают штатно
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня возможны перебои, кассы на станциях и вокзалах работают штатно, сообщает компания.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения", - говорится в Telegram-канале РЖД.
Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, уточняет компания.
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