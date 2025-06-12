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Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена - 12.06.2025, ПРАЙМ
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:24+0300
2025-06-12T17:24+0300
2025-06-12T17:24+0300
технологии
ржд
мобильное приложение
ddos-атаки
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания. Ранее компания сообщала, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня были возможны перебои, но кассы на станциях и вокзалах работают штатно. "Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", - говорится в Telegram-канале РЖД.
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технологии, ржд, мобильное приложение, ddos-атаки
Технологии, РЖД, мобильное приложение, DDos-атаки
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена
РЖД: компания восстановила работу сайта и мобильного приложения
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания.
Ранее компания сообщала, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня были возможны перебои, но кассы на станциях и вокзалах работают штатно.
"Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", - говорится в Telegram-канале РЖД.
Сайт РЖД подвергся DDoS-атаке