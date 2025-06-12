https://1prime.ru/20250612/rzhd-858441973.html

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена - 12.06.2025, ПРАЙМ

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:24+0300

2025-06-12T17:24+0300

2025-06-12T17:24+0300

технологии

ржд

мобильное приложение

ddos-атаки

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания. Ранее компания сообщала, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня были возможны перебои, но кассы на станциях и вокзалах работают штатно. "Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", - говорится в Telegram-канале РЖД.

https://1prime.ru/20250612/rzhd-858432916.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ржд, мобильное приложение, ddos-атаки