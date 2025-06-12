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ФАО предупредила о дефиците сахара в 2,2 миллиона тонн - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/sakhar-858436596.html
ФАО предупредила о дефиците сахара в 2,2 миллиона тонн
ФАО предупредила о дефиците сахара в 2,2 миллиона тонн - 12.06.2025, ПРАЙМ
ФАО предупредила о дефиците сахара в 2,2 миллиона тонн
Мировой рынок сахара в текущем сельскохозяйственном году столкнется с дефицитом в 2,2 миллиона тонн из-за сокращения производства в Бразилии и Индии, даже... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:38+0300
2025-06-12T13:38+0300
экономика
фао
сахар
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Мировой рынок сахара в текущем сельскохозяйственном году столкнется с дефицитом в 2,2 миллиона тонн из-за сокращения производства в Бразилии и Индии, даже несмотря на незначительный рост потребления, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Ожидается, что международные рынки сахара столкнутся с дефицитом производства в размере 2,2 миллиона тонн в 2024-2025 году (октябрь-сентябрь)", - пишут аналитики. Это произойдет из-за сокращения мирового производства сахара на 7,1 миллиона тонн, или на 3,9% по сравнению с рекордным прошлогодним показателем - до 175,6 миллиона тонн. Спад в значительной степени будет обусловлен сокращением производства в Бразилии и Индии из-за засушливой погоды. При этом более высокого производства в Таиланде, Китае и ЕС не хватит для компенсации просадки у бразильских и индийских производителей. В то же время мировое потребление сахара в 2024-2025 сельхозгоду, по прогнозу ФАО, вырастет незначительно - всего на 1%, до 177,8 миллиона тонн. "Это также знаменует собой замедление по сравнению с предыдущим сезоном и не соответствует более ранним ожиданиям. Скромный рост в значительной степени отражает более низкую, чем ожидалось, мировую экономическую активность в 2025 году, что может сдержать рост потребления, особенно в отраслях по производству напитков и продуктов питания", - отметили в ФАО. В результате объем международного экспорта сахара в 2024-2025 сельхозгоду сократится на 6% по сравнению с предыдущим годом и составит 63,3 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20250612/fao-858436429.html
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фао, сахар, бразилия, индия
Экономика, ФАО, сахар, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ
13:38 12.06.2025
 
ФАО предупредила о дефиците сахара в 2,2 миллиона тонн

ФАО: в 2024-2025 сельхозгоду ожидается дефицит сахара из-за сокращения производства

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Мировой рынок сахара в текущем сельскохозяйственном году столкнется с дефицитом в 2,2 миллиона тонн из-за сокращения производства в Бразилии и Индии, даже несмотря на незначительный рост потребления, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"Ожидается, что международные рынки сахара столкнутся с дефицитом производства в размере 2,2 миллиона тонн в 2024-2025 году (октябрь-сентябрь)", - пишут аналитики.
Это произойдет из-за сокращения мирового производства сахара на 7,1 миллиона тонн, или на 3,9% по сравнению с рекордным прошлогодним показателем - до 175,6 миллиона тонн.
Спад в значительной степени будет обусловлен сокращением производства в Бразилии и Индии из-за засушливой погоды. При этом более высокого производства в Таиланде, Китае и ЕС не хватит для компенсации просадки у бразильских и индийских производителей.
В то же время мировое потребление сахара в 2024-2025 сельхозгоду, по прогнозу ФАО, вырастет незначительно - всего на 1%, до 177,8 миллиона тонн. "Это также знаменует собой замедление по сравнению с предыдущим сезоном и не соответствует более ранним ожиданиям. Скромный рост в значительной степени отражает более низкую, чем ожидалось, мировую экономическую активность в 2025 году, что может сдержать рост потребления, особенно в отраслях по производству напитков и продуктов питания", - отметили в ФАО.
В результате объем международного экспорта сахара в 2024-2025 сельхозгоду сократится на 6% по сравнению с предыдущим годом и составит 63,3 миллиона тонн.
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ЭкономикаФАОсахарБРАЗИЛИЯИНДИЯ
 
 
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