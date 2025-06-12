https://1prime.ru/20250612/samolet-858436035.html

СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии

СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии

По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал TimesNow. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T13:07+0300

2025-06-12T13:07+0300

2025-06-12T13:07+0300

происшествия

индия

общество

крушение самолета

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – ПРАЙМ. По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал TimesNow."Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей", - заявил телеканал.В свою очередь портал News18 сообщает, что в результате катастрофы погибли по крайней мере 40 человек.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

индия

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индия, общество , крушение самолета