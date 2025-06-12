https://1prime.ru/20250612/samolet-858436035.html
СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии
СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии - 12.06.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии
По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал TimesNow. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:07+0300
2025-06-12T13:07+0300
2025-06-12T13:07+0300
происшествия
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общество
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – ПРАЙМ. По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал TimesNow."Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей", - заявил телеканал.В свою очередь портал News18 сообщает, что в результате катастрофы погибли по крайней мере 40 человек.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
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индия, общество , крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, Общество , крушение самолета
СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии
TimesNow: в результате крушения самолета в Гуджарате погибли по меньшей мере 110 человек
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня – ПРАЙМ. По меньшей мере 110 человек погибли в результате крушения самолета в Индии, утверждает индийский телеканал TimesNow.
"Из-за крушения самолета в Ахмедабаде подтверждено 110 смертей", - заявил телеканал.
В свою очередь портал News18 сообщает, что в результате катастрофы погибли по крайней мере 40 человек.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет