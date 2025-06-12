Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250612/samolet-858436732.html
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей - 12.06.2025, ПРАЙМ
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:39+0300
2025-06-12T13:39+0300
происшествия
общество
индия
самолет
крушение самолета
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - ПРАЙМ. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. "Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://1prime.ru/20250612/samolet-858434933.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_94:0:2306:1659_1920x0_80_0_0_23eebc8396dc8b5a4ea161749bf04094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , индия, самолет, крушение самолета
Происшествия, Общество , ИНДИЯ, самолет, крушение самолета
13:39 12.06.2025
 
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей

ANI: потерпевший крушение в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - ПРАЙМ. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции.
"Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ
12:11
 
ПроисшествияОбществоИНДИЯсамолеткрушение самолета
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала