https://1prime.ru/20250612/samolet-858436732.html

Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей

Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей - 12.06.2025, ПРАЙМ

Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей

Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T13:39+0300

2025-06-12T13:39+0300

2025-06-12T13:39+0300

происшествия

общество

индия

самолет

крушение самолета

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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - ПРАЙМ. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. "Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434933.html

индия

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общество , индия, самолет, крушение самолета