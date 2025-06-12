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Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей - 12.06.2025, ПРАЙМ
Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей
Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T13:39+0300
2025-06-12T13:39+0300
2025-06-12T13:39+0300
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ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - ПРАЙМ. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции. "Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам. Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
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Разбившийся в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей
ANI: потерпевший крушение в Индии самолет упал на крышу общежития для врачей
ПОРТ-МОРСБИ, 12 июня - ПРАЙМ. Самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции.
"Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% уже территории очищено", - приводит издание заявление полицейского репортерам.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ